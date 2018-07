Facebook | causa contro società e Zuckerberg per tonfo Borsa

Facebook - prima causa contro il social network dopo il tonfo in Borsa - : Un azionista accusa Zuckerberg e il chief financial officer di comunicazioni fuorvianti sul rallentamento della crescita dei ricavi, il calo dei margini operativi e quello degli utenti attivi. Giovedì ...

Facebook - arriva la prima causa contro la società e Zuckerberg per il tonfo in Borsa : arriva la prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in Borsa di giovedì , quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi di dollari di ...

Causa contro Facebook per tonfo in Borsa : ANSA, - NEW YORK, 27 LUG - Arriva la prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in Borsa di giovedì, quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi ...

Causa contro Facebook per tonfo in Borsa : ANSA, - NEW YORK, 27 LUG - Arriva la prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in Borsa di giovedì, quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi ...

A causa di un errore - Facebook ha impostato come pubblici i nuovi post di 14 milioni di utenti : Facebook ha iniziato a inviare avvisi di sicurezza a 14 milioni di suoi iscritti, informandoli che a causa di un errore i loro post potrebbero essere stati condivisi pubblicamente, invece che privatamente. L’errore è stato rivelato giovedì, ma era online The post A causa di un errore, Facebook ha impostato come pubblici i nuovi post di 14 milioni di utenti appeared first on Il post.

Licenziata per un post su Facebook - per la Cassazione è giusta causa : La donna si era sfogata con messaggi fortemente critici sull'azienda dopo una nuova modifica agli incarichi che le venivano assegnati. Il post però era stato letto dall'amministratore che l'aveva Licenziata. Per i giudici è una giusta causa in quanto le frasi diffamatorie hanno rotto il vincolo fiduciario con l'azienda.Continua a leggere