Fabrizio Salini | «La Rai non è un’isola Valorizzare le risorse per offrire eccellenza»

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici della Rai : Accordo tra M5s e Lega sui due componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione della Rai. L'intesa è arrivata nel corso di un vertice, che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Si tratta di Fabrizio Salini per l'incarico di ...

Nomine Rai - Marcello Foa e Fabrizio Salini alla guida della «rivoluzione culturale» : «Mi impegno sin d’ora per riformare la Rai nel segno della meritocrazia e di un servizio pubblico davvero vicino agli interessi e (h)ai bisogni dei cittadini italiani». Inizia con un H di troppo, rimossa pochi istanti dopo la pubblicazione sui social network, la storia di Marcello Foa, come neo presidente della Rai. La nomina è stata annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, su proposta del ministro dell’Economia Giovanni Tria, adesso ...

Chi sono Fabrizio Salini e Marcello Foa - i nuovi vertici Rai : Fabrizio Salini è il nuovo amministratore delegato Rai, mentre la poltrona di presidente è stata affidata a Marcello Foa. Le nomine sono state caldeggiate dal premier Giuseppe Conte, dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, dal ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio e dal ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria e sono state avallate dal Consiglio dei ministri. Il più ...

Fabrizio Salini nuovo dg Rai. Da Fox a La7 - un manager lontano dai palazzi : È Fabrizio Salini il nuovo direttore generale della Rai giallo-verde per cui Luigi Di Maio prevede "l'inizio di una rivoluzione culturale" . Uomo dei media e lontano dalla politica, nonostante la laurea in Scienze Politiche, Salini è romano e ha 51 anni. Da sempre si è mosso lontano dai palazzi, a suo agio invece nel mondo dei media internazionali.Dal 2003 al 2011 ricopre il ruolo di vice president of entertainment channels ...

Raggiunto l'accordo sulle nomine Rai : Fabrizio Salini è il nuovo ad - Marcello Foa il presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai e Marcello Foa il nuovo presidente. Lo ha annunciato il ministro Di Maio al termine del Consiglio dei ministri: "Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale" - ha detto il vicepremier al termine del Consiglio dei ministri. I due nuovi vertici dell'azienda, ha continuato il ministro, "sono stati ritenuti all'altezza di questa grande sfida per liberarci dei raccomandati e dei ...

