F3 | Mick Schumacher trionfa a Spa

Europeo di F3 - primo trionfo per Mick Schumacher : il tedesco vince Gara-3 a Spa-Francorchamps : Il pilota tedesco del team Prema vince la sua prima corsa nell’ Europeo di F3, il figlio del Kaiser trionfa in Gara-3 a Spa Mick Schumacher ha conquistato la sua prima vittoria nell’ Europeo di F3, trionfando in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, pista dove è iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema ha riscattato la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si è ritirato per un incidente con il ...

Formula 3 - prima pole in carriera per Mick Schumacher : il tedesco partirà davanti a tutti in Gara-2 a Spa : Il 19enne pilota tedesco ha conquistato a Spa la sua prima pole nel campionato Euro F3, partirà davanti a tutti in Gara-2 prima pole position in carriera per Mick Schumacher nell’Euro F3, il tedesco partirà davanti a tutti in occasione di Gara-2 a Spa. Per quanto riguarda Gara-1 invece il 19enne della Prema scatterà diciassettesimo dopo una qualifica non proprio brillantissima, mentre in Gara-3 Schumi Jr. scatterà dalla settima ...