F2 | in Ungheria Gara-1 è di De Vries | 3° Antonio Fuoco

F1 - GP Ungheria 2018 : analisi delle qualifiche. La pioggia è il punto debole della Ferrari. Ma in gara può cambiare tutto : Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ancora una volta emozionanti e sul filo del rasoio, hanno confermato un aspetto: potremmo essere già ora nel momento decisivo della stagione. Per quale motivo, dato che mancano ancora tantissime gare? È presto detto, Lewis Hamilton sta ottenendo il massimo in una fase nella quale la sua vettura non è la migliore del lotto e sta minando le certezze di Sebastian Vettel e Ferrari. Anche in questo fine ...

F1 - GP Ungheria 2018 : gara. Orario d’inizio e come vederla in tv su Sky e TV8 : Domenica 29 luglio si disputa il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Grande attesa all’Hungaroring per l’ultima gara prima della pausa estiva: sull’angusto tracciato magiaro, dove è difficile sorpassare, andrà in scena una vera e propria battaglia. Tutti vogliono la vittoria per andare sotto l’ombrellone più rilassati, si cerca una prestazione di lusso per chiudere al meglio la prima parte di stagione e ...

F1 - GP Ungheria 2018 : a che ora comincia la gara di domani e su che canale vederla in tv? Il programma completo : Siamo ai nastri di partenza del Gran Premio di Ungheria di F1 2018. domani alle ore 15.10, infatti, sarà grande battaglia tra curve e curvoni dell’Hungaroring, con i protagonisti alla caccia di una vittoria per presentarsi nel migliore dei modi alla pausa estiva. La gara di Budapest ci regalerà ancora tante emozioni come successo nelle ultime uscite? La speranza è ovviamente quella, anche se la pista non è esattamente la “regina” dello ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 2. Sebastian Vettel è il più veloce ma quanta incertezza in vista della gara : Ferrari protagonista in questo venerdì di prove libere a Budapest. Sebastian Vettel ha chiuso al comando la seconda sessione, stampando un notevole 1’16″834. I dubbi del mattino, quando il tedesco aveva tenuto il passo delle Red Bull ma con gomma più morbida, sono stati spazzati via dal pomeriggio. Seb ha girato, così come tutti i suoi rivali, con l’Ultrasoft, ed è stato il più veloce in pista. Proprio le due Red Bull lo ...

LIVE Italia-Ungheria - Europei pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa sotto 5-4 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: adesso non si può più sbagliare. Dopo il terzo posto nel girone, il Setterosa si appresta a vivere la fase ad eliminazione DIRETTA degli Europei di pallanuoto femminile. Avversaria ai quarti di finale delle ragazze del CT Fabio Conti sarà l’Ungheria, che ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà oggi alle ...

F1 - ultimo appuntamento prima della sosta estiva : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp d’Ungheria : Non c’è tempo per soffermarsi sul post Gp di Germania, il circus di Formula 1 infatti si sposta in Ungheria per l’ultima gara prima della sosta estiva ultimo Gran Premio prima della sosta estiva, il circus della Formula 1 si sposta a Budapest dopo aver regalato emozioni ad Hockenheim. L’errore di Vettel ha permesso ad Hamilton di riportarsi in vetta alla classifica mondiale di 17 punti, un gap che il tedesco ha intenzione ...

Atletica - Memorial Istvan Gyulai : Tamberi in gara in Ungheria : Gimbo Tamberi 2,26 in Ungheria al Memorial Istvan Gyulai Seconda gara della stagione outdoor e 6 centimetri di progresso per Gianmarco Tamberi . Il campione europeo in carica di salto in alto oggi ...