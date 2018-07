F1 – Vettel svetta nelle terze prove libere dell’Hungaroring | Seb punta dritto alla pole

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018) La terza sessione didel Gp d’Ungheria ha visto primeggiare Sebastian, dietro di lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen L’ultima sessione di prova, prima delle qualifiche del Gp d’Ungheria di pomeriggio, è andata in scena. Le Fp3 portano la firma di Sebastian, che segna il tempo più veloce, mettendosi dietro in ordine Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Dopo le Fp1 che hanno visto leader Daniel Ricciardo e le Fp2 che hanno avuto protagonista del giro più veloce Sebastian, il tedesco della Ferrari replica l’ottima prestazione anche in questo sabato mattina. L’ultima sessione didel ferrarista è stata caratterizzata per un lungo stop ai box, a causa di un frammento di zavorra infilatosi nel suo abitacolo (leggi qui). Le due Mercedes durante queste Fp3, ...