F1 – Verstappen convocato dai commissari | Max deluso dal sabato ungherese | “mi aspettavo

sportfair

: #F1 #HungarianGP | @Max33Verstappen convocato dai commissari dopo le qualifiche - Peppe16Marino : #F1 #HungarianGP | @Max33Verstappen convocato dai commissari dopo le qualifiche - autosprintLIVE : Verstappen convocato in direzione gara per aver ostacolato Grosjean in qualifica. #HungarianGP -

(Di sabato 28 luglio 2018) Problemi perin Ungheria: l’olandese daiper impeding. La delusione del pilota della Red Bull per il risultato nelle qualifiche all’Hungaroring E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha avuto la meglio sul suo compagno di squadra, Bottas, secondo, e sui ferraristi, Raikkonen e Vettel, rispettivamente terzo e quarto. Giornata amara in casa Red Bull, consolo settimo sul bagnato, e Ricciardo 12°. Photo4 / LaPressedeludente per l’olandese che rischia grosso per aver ostruito Grosjean:è infattidaiper impeding nei confronti del collega della Haas. “Non so cosa è successo con Grosjean, non ne ho idea davvero“, ha affermato. “Non avevamo aderenza, scivolavamo ovunque non riuscivamo a trovare le traiettorie e quando ...