F1 Ungheria | Libere 3 | Vettel è il più veloce | secondo Bottas

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Ultima fase prima delle qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione un’Ultima ora di test per trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto, operare gli ultimi accorgimenti e prepararsi al meglio in vista delle qualifiche. Scattare davanti a tutti è fondamentali su questo tracciato così angusto, all’Hungaroring è difficile sorpassare e dunque tutti puntano ...

Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria - Libere 2 : Vettel braccato dalle Red Bull : Il venerdì dedicato alle prove Libere del Gran Premio d'Ungheria sembra confermare le previsioni della vigilia. Ferrari e Red Bull, nelle sessioni del mattino e del pomeriggio, hanno dimostrato di essere particolarmente a loro agio sul tracciato magiaro, risultando al momento le vetture più performanti, soprattutto a discapito delle Mercedes. Le PL2 pomeridiane, in particolare, hanno visto Sebastian Vettel primeggiare [VIDEO] dopo aver staccato ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : orari d’inizio e come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche : Dopo un venerdì che ha mischiato particolarmente le carte, è tempo di fare sul serio all’Hungaroring: sono in arrivo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sebastian Vettel, primo al termine delle due prime sessioni di prove libere, sarà in grado di mettersi alle spalle l’errore di Hockenheim e centrare nuovamente la pole position? Il tedesco è partito bene, ma Red Bull e Mercedes sono vicine e particolarmente ...

Formula 1 - GP Ungheria. L'analisi tecnica delle prove libere di Budapest : Le prime sessioni di libere sono andate secondo le attese e da quello che si è visto in pista quest'oggi sembra che la lotta per la pole position e la vittoria sarà tra Ferrari e Red Bull con la ...

