F1 | Test Budapest 2018 | quando si svolgono e come vederli in tv

(Di sabato 28 luglio 2018) Archiviato il GP d’Ungheria, prima di andare in vacanza è tempo degli ultimi, che si svolgeranno proprio sul circuito dell’Hungaroring. Due giorni da sfruttare a pieno per continuare lo sviluppo eare i nuovi aggiornamenti prima della pausa e soprattutto della seconda parte di stagione, cheabbiamo visto lo scorso anno è ovviamente decisiva. La Ferrari nel 2017 bruciò le sue chance di vincere il titolo proprio dopo l’estate, errore che a Maranello non vogliono ovviamente ripetere. Idisi svolgeranno martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto. Non è prevista diretta televisiva ma potrete avere tutti gli aggiornamenti grazie alla DIRETTA LIVEuale di OA Sport. Il programma Martedì 31 luglio ore 9.00 – 17.00 Prima giornataMercoledì 1 agosto ore 9.00 – 17.00 Seconda giornataCLICCA QUI PER TUTTE ...