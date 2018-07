F1 | Ricciardo e una qualifica da dimenticare | “non ho superato la Q2 per colpa di Stroll”

F1 - Ricciardo stupisce in Ungheria : 'rinnovo? Il prossimo anno voglio essere libero per una nuova grande chance' : Daniel Ricciardo, la power unit e il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare: l'australiano della Red Bull sincero ed esilarante all'Hungaroring E' iniziato un nuovo weekend di gara di F1: i piloti,...

F1 – Ricciardo stupisce in Ungheria : “rinnovo? Il prossimo anno voglio essere libero per una nuova grande chance” : Daniel Ricciardo, la power unit e il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare: l’australiano della Red Bull sincero ed esilarante all’Hungaroring E’ iniziato un nuovo weekend di gara di F1: i piloti, reduci dall’incredibile Gp di Germania, sono adesso all’Hungaroring per un nuovo appuntamento stagionale. Hamilton arriva in Ungheria sicuramente con sensazioni positive dopo la vittoria di Hockenheim, mentre ...

F1 - brutte notizie per Ricciardo in vista del Gp di Germania : in arrivo una penalità di dieci posizioni in griglia : In occasione del prossimo Gran Premio di Germania, la Red Bull sostituirà il motore sulla monoposto di Ricciardo, obbligandolo ad una penalità di dieci posizioni in griglia Manca ancora una decina di giorni al prossimo Gp di Germania, ma la strada si fa già in salita per Daniel Ricciardo. Il pilota della Red Bull, vincitore a Monaco, vedrà sostituire il motore sulla propria monoposto in occasione della gara di Hockenheim, andando incontro ...

F1 - Ricciardo seccato dopo le qualifiche : “ho avuto un problema al DRS - è una situazione frustrante” : Il pilota della Red Bull ha analizzato i risultati delle qualifiche di Silverstone, rivelando un problema occorso alla sua monoposto La Mercedes di Lewis Hamiton ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota britannico nella gara di casa si è imposto per pochissimo, con il tempo di 1.25.892 sulle due Ferrari, quella di Sebastian Vettel ad appena 44 millesimi e quella di Kimi Raikkonen a quasi un ...

F1 - la Red Bull spiazza tutti in Canada : Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità : Dalla Red Bull fanno sapere che Ricciardo verrà mandato in pista nelle FP1 con la MGU-K danneggiata a Monaco, se tutto dovesse filare liscio la penalità verrebbe evitata Dietrofront in casa Red Bull, Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità sulla griglia del Gp del Canada. Dopo le parole di Newey, che aveva dato quasi per certa la sostituzione della MGU-K danneggiata a Monaco, ecco che il team di Milton Keynes pare abbia cambiato ...

F1 Red Bull - Newey : «In Canada arriverà una penalità per Ricciardo» : TORINO - Per Daniel Ricciardo, dopo la gioia di Montecarlo, il GP del Canada potrebbe iniziare in salita. Sembra ormai certa l'eventualità che l'australiano possa scontare una penalità in griglia dopo ...

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

F1 Monaco - Ricciardo : «Sarà una grande battaglia per la pole» : MONTECARLO - Daniel Ricciardo ha impressionato tutti nel giovedì dedicato alle libere, facendo segnare il record della pista. L'australiano si candida così per il ruolo di favorito nella caccia alla ...