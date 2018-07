F1 | Raikkonen deluso in conferenza | “è un peccato vedere davanti le Mercedes | siamo più

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Il pilota della Ferrari ha commentato instampa l’esito delle qualifiche di Budapest, esprimendo la propria amarezza per la seconda fila Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp d’Ungheria, sulla pista bagnata dell’Hungaroring l’inglese dellaferma il crono sull’1:35.658 precedendo Valtteri Bottas di poco meno di tre decimi. Photo4/LaPresse Terzo posto per Kimi, abile a tenere dietro il compagno di squadra Sebastian Vettel, autore di una deludente Q3. “Direi che è stato piuttosto complicato prendere le decisioni giuste – le parole del finlandese instampa – nel Q2 ho cercato di uscire con le Ultrasoft per capire quali fossero le condizioni. Poi sono riuscito a superare il taglio con le intermedie, qualificandomi per la Q3. Chiaramente è deludente non essere in prima fila con la ...