F1 | la gioia di Hamilton e l’amarezza in casa Ferrari | le immagini più belle delle

sportfair

: Motori: F1, GP Germania 2018, Hamilton: «Ci ho sempre creduto». Vettel: «Piccolo e... #F1 #GP #Germania… - TuttOSuLinuX : Motori: F1, GP Germania 2018, Hamilton: «Ci ho sempre creduto». Vettel: «Piccolo e... #F1 #GP #Germania… - deadlinex : Solo un’ultima cosa e poi archivio questo weekend. Ieri Hamilton suggeriva questo alla gente che ha gioia per i fal… - ByeByeNali : @Unstoppable__94 @gabrirz1 @EnricoMorbidi @ZeusMega @famigliasimpson @salentino96 @Tvottiano @napoliforever89… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Tante le emozioniqualifiche del Gp d’Ungheria, dalla delusione inalladella Mercedes per un uno-due sorprendente Lewisha conquistato la pole position del Gp d’Ungheria. Sulla pista bagnata dell’Hungaroring l’inglese della Mercedes ha girato in 1’35″658 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’35″918). Seconda fila per lecon il finlandese Kimi Raikkonen (1’36″186) che ha fatto meglio del tedesco Sebastian Vettel (1’36″210). Terza fila per lo spagnolo della Renault Carlos Sainz (1’36″743) e per il francese Pierre Gasly (1’37″591) con la Toro Rosso. Solo settimo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’38″032) che si è lasciato alle spalle il neozelandese della Toro Rosso Brendon Hartley ...