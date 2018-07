F1 | la Ferrari di Vettel ferma ai box durante le terze prove libere all’Hungaroring | lo

F1 – Verstappen e Ricciardo ottimisti in Ungheria - ma la Ferrari fa paura : “Vettel forte per essere venerdì” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo commentano la prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria E’ stato Sebastian Vettel il più veloce, oggi all’Hungaroring, nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, ultimo appuntamento della F1 prima della pausa estiva. Il tedesco della Ferrari si è lasciato alle spalle le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che in Ungheria sembrano trovarsi a loro ...

F1 : Vettel - la Ferrari va bene : ANSA, - ROMA, 27 LUG - "Le qualifiche e la partenza saranno molto importanti, sono più contento del pomeriggio che delle prove al mattino. La macchina va bene nel giro singolo e l'importante sarà ...

F1 Ungheria - Ferrari in testa con Vettel. Più Red Bull che Mercedes : di Sebastian Vettel il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Il tedesco della Ferrari con gomma ultrasoft si è messo davanti a tutti in 1'16'834. Ha preceduto di 74 ...

F1 – Terminate le FP2 a Budapest : sfreccia la Ferrari di Vettel - solo Verstappen in scia al tedesco [FOTO] : Il pilota tedesco chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo di pochi centesimi Verstappen. Distanti le Mercedes La mattinata per prendere le misure alla pista, il pomeriggio per piazzare il miglior tempo a pochi decimi dal record del tracciato. Sebastian Vettel chiude al comando la seconda sessione di prove libere, precedendo di 74 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di oltre due decimi quella di Daniel ...

Ungheria - sfreccia Ricciardo. Ferrari - Vettel nella scia : Si apre nel segno della Red Bull il GP di Ungheria. nella prima sessione di prove libere con un bel sole e pista molto sporca è stato Daniel Ricciardo a stampare il miglior tempo in 1'17'613 con gomma ...

Ferrari in silenzio e a lutto. E Vettel vuol farsi perdonare : Poi però i motori si riaccendono e in nessun sport come nel motoracing vale la regola che show must go on. Solo che in casa Ferrari si pone un problema: Sebastian Vettel. vuole dedicare la vittoria a ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP d’Ungheria. Due successi nelle ultime tre edizioni con la Ferrari dopo molte delusioni nell’era Red Bull : Sebastian Vettel è chiamato a reagire dopo il grave errore che gli ha impedito di vincere la gara di Hockenheim, regalando così vittoria e leadership del campionato al britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il quale conduce la classifica con 17 punti di vantaggio sul tedesco. La Ferrari ha comunque dimostrato di essere competitiva anche in Germania, perciò può guardare con ottimismo al resto della stagione ed in particolare al prossimo ...

F1 - Morosini in pista : perché Vettel sta gettando al vento l'eccellenza Ferrari : I piazzamenti migliori del campione del mondo in carica determinano oggi il divario di classifica. E questo è un paradosso visto che la Ferrari SF71H è superiore alla Mercedes non solo nella ...

F1 - Caso Vettel - stampa italiana critica nei confronti del tedesco : 'Sta danneggiando la stagione della Ferrari' : 'Ha avuto tra le mani la possibilità di vittoria in casa e l'opportunità di estendere il proprio vantaggio in campionato su Hamilton, ma ha buttato via tutto' , ha commentato La Gazzetta dello Sport. ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel Gp d’Ungheria. 7 vittorie da Mansell a Vettel - passando per Schumacher : Dopo lo spettacolo di Hockenheim il circus della Formula Uno si prepara per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva che si concluderà a fine agosto con il classico GP del Belgio. Nel frattempo i piloti si preparano per il tortuoso Hungaroring, una pista nella quale si è corso questo Gran Premio, che ha preso il via solamente nel 1986 ma che, da quell’anno, non ha mai saltato una edizione del campionato di Formula ...

Sergio Marchionne - Sebsatian Vettel in Ferrari e l'unico traguardo mancato : il titolo in Formula 1 : La vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1 è il grande traguardo mancato da Sergio Marchionne. Eppure non ha lesinato investimenti ed energia per raggiungerlo. Fin dall'autunno del 2014 quando era arrivato a Maranello al ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari superiore (di poco) alla Mercedes. Ma Hamilton continua a fare la differenza su Vettel : A Maranello hanno prodotto la migliore Ferrari degli ultimi dieci anni. Era dal trionfo iridato di Kimi Raikkonen nel 2007 e dal secondo posto di Felipe Massa l’anno successivo che non si vedeva una Rossa così performante, sempre competitiva e sempre in grado di lottare per la vittoria. I tifosi aspettavano da un decennio questo momento, dopo tante delusioni si è riusciti a costruire una monoposto stellare e si è ricucito il gap con la ...

F1 - Tronchetti Provera consola Vettel : “errore importante - ma con questa Ferrari il campionato non è chiuso” : L’amministratore delegato Pirelli ha analizzato l’errore commesso da Vettel, sottolineando però come il campionato non sia affatto chiuso “C’è una cosa da sottolineare che la Ferrari ha dimostrato di essere estremamente competitiva, c’è stato un errore, diventato importante per il campionato, ma con una macchina così competitiva il campionato non è chiuso“. Photo4/LaPresse Lo ha detto ...

Sergio Marchionne - la Ferrari delude : Sebastian Vettel si ritira - vince Hamilton : La Ferrari che voleva dedicare il Gran Premio di Germania a Sergio Marchionne ha deluso. Lewis Hamilton ha infatti vinto l'11° appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Grande rimonta dell'inglese ...