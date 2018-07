F1 - Hamilton | ' Sull' asciutto la pole non sarebbe stata possibile | Ferrari troppo veloce'

F1 - Hamilton benedice la pioggia : “sapevamo che sull’asciutto non avremmo avuto scampo - poi…” : Il campione del mondo in carica analizza la pole position conquistata a Budapest, sottolineando come sull’asciutto non ci sarebbe stata storia Sesta pole position in Ungheria per Lewis Hamilton, il britannico sfrutta la pioggia caduta copiosa sull’Hungaroring e ribalta le Ferrari. Un risultato inatteso per il campione del mondo in carica, consapevole di poter fare affidamento solo sulle avverse condizioni meteo per sorprendere ...

Gp d'Ungheria : pole bagnata per Hamilton : 'Come ballare sulle punte'. Vettel quarto : È della Mercedes la prima fila al Gran Premio d'Ungheria . Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Kimi Raikkonen che ha ...

F1 - Hamilton e i fischi di Hockenheim : “non li ho sentiti - mi sono concentrato sulle bandiere britanniche” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Hockenheim, sottolineando di non aver sentito i fischi ricevuti dai tifosi tedeschi Il Gp di Germania ha restituito il sorriso a Lewis Hamilton, riuscito a vincere una gara pazza partendo dal quattordicesimo posto. Un successo a casa del rivale Vettel, andato a muro e costretto a cedere anche la leadership della classifica generale. Photo4/LaPresse Una situazione che ha spinto i tifosi ...

F1 - GP Germania 2018 : perché Lewis Hamilton non è stato penalizzato? La spiegazione della FIA sull’ingresso ai box : Lewis Hamilton ieri ha vinto il GP di Germania 2018 grazie a una fantastica rimonta dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, sfruttando al meglio anche le condizioni meteo e l’incidente di Sebastian Vettel. Il Campione del Mondo aveva già festeggiato sul podio ma poi ha dovuto attendere la decisione della FIA che si è riunita dopo 90 minuti per esaminare un taglio all’ingresso della corsia box nel corso del 52esimo ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari puntano al successo sfruttando la “gentilezza” sulle gomme. Hamilton proverà la rimonta con una sola sosta? : Oggi è il grande giorno del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim prepariamoci a vivere una gara di grandi emozioni in cui tutto potrà accadere e tutto potrà cambiare.-- La Ferrari e Sebastian Vettel partiranno dalla pole position. E’ la quinta partenza dalla piazzola numero uno per Seb e la Rossa in questo 2018. La dimostrazione che il mito del “bottone magico” di casa Mercedes è stato ...

VIDEO Lewis Hamilton - fermato da un problema tecnico sulla Mercedes : le immagini dello stop della W09 nel corso delle qualifiche : Lewis Hamilton fermo in pista poco prima del termine della Q1 del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ questa la notizia di giornata. Un problema al cambio sulla Mercedes del campione del mondo che quindi domani scatterà partirà dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, tenendo conto della penalizzazione di Daniel Ricciardo (Red Bull). Un guasto che, forse, potrebbe essere stato causato da un ...

F1 - torna la pace. Lewis Hamilton : “Accetto le scuse di Raikkonen. Era un incidente di gara - ho detto delle stupidaggini sulla Ferrari” : Sembra essere tornato il sereno nel Circus della Formula Uno dopo il clima rovente che aveva regnato ieri dopo un acceso GP di Gran Bretagna 2018. Lewis Hamilton non aveva stretto la mano a Kimi Raikkonen visto che il finlandese lo aveva toccato nel corso del primo giro costringendolo a una gara di rimonta. Anche i piani alti delle due scuderie si erano resi protagonisti di un botta e risposta con Toto Wolff che aveva dato degli incompetenti ...

F1 – Sale l’ansia in casa Mercedes - James Allison fa tremare Hamilton e Bottas : “Sanzioni sulla griglia? Speriamo di no” : Il direttore tecnico della Mercedes ha svelato i problemi occorsi a Bottas ed Hamilton in Austria, non escludendo la possibilità di eventuali sanzioni a Silverstone La Mercedes ha fatto luce sui problemi che hanno fermato prima Bottas e poi Hamilton in Austria, un guasto idraulico e la rottura della pompa di benzina le cause del ritiro rispettivamente del finlandese e del britannico. Photo4 / LaPresse Adesso l’attenzione si sposta ...

Hamilton in #WhatsYourDrive : il nuovo episodio Tommy Hilfiger sulla famiglia del pilota di F1 [VIDEO] : Il nuovo episodio Tommy Hilfiger #WhatsYourDrive svela il segreto di Lewis Hamilton: una famiglia pronta ad ispirarlo per affrontare qualsiasi sfida WHAT:Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. NYSE: PVH], annuncia Still I Rise, il terzo episodio della mini-serie di documentari #WhatsYourDrive, che svela l’uomo dietro la leggenda britannica delle corse Lewis Hamilton, ambasciatore del brand Tommy Hilfiger. L’ultima release ...

F1 - Hamilton si ‘focalizza’ sulla partenza di Vettel : “ha buttato fuori Bottas - ha fatto un errore” : Lewis Hamilton parla del Gp di Francia che l’ha visto protagonista sul primo gradino del podio, le impressioni del pilota della Mercedes Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

Francia : Hamilton conquista la pole sulle ultrasoft : Grazie al tempo di 1m30.029s ottenuto su pneumatici ultrasoft, Lewis Hamilton ha conquistato la pole del GP di Francia. Il pilota Mercedes ha ricevuto il Pirelli pole Position Award da Simon Yates, ciclista britannico che prima delle qualifiche ha completato un giro cronometrato del Paul Ricard su pneumatici tubolari Pirelli P Zero Velo con cui […] L'articolo Francia: Hamilton conquista la pole sulle ultrasoft sembra essere il primo su ...

F1 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton fa il vuoto sulle Red Bull - ma la Ferrari risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Le Castellet, il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare il tempo di 1:32.539 (UltraSoft) facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, troviamo Daniel Ricciardo (Red Bull) ma distante ben sette decimi, con soli 28 millesimi di vantaggio sui ...