F1 | Hamilton benedice la pioggia | “sapevamo che sull’asciutto non avremmo avuto scampo

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Il campione del mondo in carica analizza la pole position conquistata a Budapest, sottolineando come sull’asciutto non ci sarebbe stata storia Sesta pole position in Ungheria per Lewis, il britannico sfrutta lacaduta copiosa sull’Hungaroring e ribalta le Ferrari. Un risultato inatteso per il campione del mondo in carica, consapevole di poter fare affidamento solo sulle avverse condizioni meteo per sorprendere le due monoposto di Maranello, apparse imprendibili sull’asciutto. Photo4 / LaPresse Intervenuto in conferenza stampa,ha raccontato gli ultimi attimi del giro che gli ha regalato la pole: “ho sentito il mio ingegnere che era molto nervoso, tutti lo eravamo. E’ stata una sessione complicata, abbiamo iniziato con l’asciutto e finito con il bagnato. E’ stato tutto perfetto per noi, il timing principalmente. ...