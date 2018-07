F1 | GP Ungheria 2018 | qualifiche Orario d’inizio e come vederle in tv

F1 - GP Ungheria 2018 oggi (28 luglio) : quando cominciano le qualifiche e come vederle su Sky e TV8 : È tempo di fare sul serio all’Hungaroring. Siamo pronti per le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2018 di F1, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Tutto sembra apparecchiato per una avvincente sfida a sei tra i piloti dei primi tre top team, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Chi sarà il più veloce e sarà in grado di centrare l’ultima pole position prima del break estivo che si concluderà a fine agosto ...

F1 - Test Ungheria 2018 : date - programma - orari e tv : Prima di godersi le meritate vacanze estive, i piloti torneranno in pista martedì 31 luglio e mercoledì 1° agosto per una doppia giornata di Test in Ungheria. Al termine del GP magiaro, si rimane nei pressi di Budapest per quello che sarà l’ultimo Test stagionale: le scuderie avranno a disposizione 16 ore complessive per provare nuovi elementi, perfezionare il set-up delle proprie monoposto, ottimizzare il mezzo e migliorare le prestazioni ...

F1 - GP di Ungheria 2018 : le prove ufficiali viste dalla pista - il punto di Mara Sangiorgio : Uno dei migliori venerdì dell'anno. Il titolo Sebastian Vettel lo ha scritto per tutti, traducendo a parole le sensazioni particolarmente positive raccolte in pista all' Hungaroring . Il miglior tempo ...

F1 - analisi prove libere GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel parte bene - ma è nella morsa di Red Bull e Mercedes : Non c’è dubbio che il venerdì del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sia stato uno dei più indecifrabili di questa stagione. In mattinata, infatti, sembrava che Ferrari e Red Bull fossero di un altro pianeta, mentre nel pomeriggio la Mercedes (soprattutto con le sue amate gomme Soft) è tornata prepotentemente, ma non riuscendo a ripetersi con le UltraSoft. La sensazione è che, mai come all’Hungaroring, i primi sei saranno ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Sebastian Vettel davanti a tutti! : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è volato sulle ultrasoft nella seconda sessione e ha così preceduto di un soffio le due Red Bull. Kimi Raikkonen in quarta posizione mentre le Mercedes sono parse in difficoltà sia sul giro secco con la mescola più morbida che sul passo gara. Di seguito la classifica combinata dei tempi delle ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 2. Sebastian Vettel è il più veloce ma quanta incertezza in vista della gara : Ferrari protagonista in questo venerdì di prove libere a Budapest. Sebastian Vettel ha chiuso al comando la seconda sessione, stampando un notevole 1’16″834. I dubbi del mattino, quando il tedesco aveva tenuto il passo delle Red Bull ma con gomma più morbida, sono stati spazzati via dal pomeriggio. Seb ha girato, così come tutti i suoi rivali, con l’Ultrasoft, ed è stato il più veloce in pista. Proprio le due Red Bull lo ...

F1 - GP Ungheria 2018 : qualifiche (28 luglio). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Sabato 28 luglio si disputano le qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position, fondamentale su questo tracciato dove è davvero difficile sorpassare: partire davanti a tutti è fondamentale se si vuole puntare alla vittoria. Si definirà la griglia di partenza di quella che sarà l’ultima gara prima della pausa estiva: ...