F1 | arrivata la decisione dei commissari sul caso Verstappen | la scelta spiazza… la

(Di sabato 28 luglio 2018) Il pilota olandese partirà regolarmente settimo in griglia domani in occasione del Gp d’Ungheria, unache cozza con quella presa nei confronti di Vettel in Austria Nessuna penalità per Max, il pilota olandese è stato graziato dal collegio deisportivi che non hanno ritenuto la sua manovra lesiva nei confronti di Grosjean. Photo4 / LaPresse Il driver della Red Bull, in occasione della Q3, aveva rallentato vistosamente in curva 13 rallentando il francese della Haas, costretto ad alzare il piede per evitare la collisione. Una situazione finita sotto la lente di ingrandimento dei giudici che tuttavia, dopo aver ascoltato i protagonisti della vicenda, hanno deciso di non prendere provvedimenti. Unache cozza con quanto accaduto a Sebastian Vettel in Austria, quando il tedesco aveva inconsapevolmente ostacolato Sainz, peraltro giù ...