Europeo U19 | l' Italia si gioca il titolo | ' ' Attenti alla voglia di riscatto del

Europeo U19 - Italia in finale. Sconfitta la Francia 2-0 : in rete Capone e Kean : Due anni e due giorni dopo, si è ribaltato il mondo. Il 24 luglio 2016, il sogno della Nazionale Under 19 si fermò in finale, contro la Francia di Mbappé che vinse 4-0; stavolta, il capolavoro è degli azzurrini di Paolo Nicolato, che battono 2-0 ...

Calcio : Europeo U19 - Italia in finale : ANSA, - ROMA, 26 LUG - L'Italia Under 19 è in finale agli Europei di categoria in corso in Finlandia. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno superato 2-0 la Francia e domenica sfideranno il Portogallo ...

Europeo donne U19 : Italia sconfitta dalla Germania : La nazionale femminile under 19 è stata eliminata dall’Europeo. Le ultime speranze delle Azzurrine si infrangono contro la Germania che si impone 2-0, mentre nell’altro match l’Olanda esce sconfitta dal confronto con la Danimarca (3-1). In semifinale accedono le compagini tedesca e danese, per migliore differenza reti.L'articolo Europeo donne U19: Italia sconfitta dalla Germania sembra essere il primo su CalcioWeb.

Europeo U19 - l'Italia parte col piede giusto : battuta la Finlandia : VAASA, Finlandia, - Comincia col piede giusto l'avventura dell'Italia Under 19 all'Europeo di categoria. A Vaasa, contro i padroni di casa della Finlandia, gli azzurrini si impongono per 1-0 grazie al ...

Europeo U19 - prima ok per l'Italia : 1-0 alla Finlandia - decide Zaniolo : Da lì, nessun titolo, giusto un paio di finali perse , 2008 e 2016, l'ultimo contro la Francia di Mbappè, oggi Campione del Mondo, . Stavolta decide Zaniolo, azzurri a 3 punti come il Portogallo, ...

Europeo U19 - Italia in Finlandia : Inizia l’avventura della nazionale Under 19 nella fase finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini sono partiti questa mattina alla volta di Helsinki e nel tardo pomeriggio raggiungeranno Vaasa, dove lunedì (ore 19) affronteranno i padroni di casa della Finlandia nel match d’esordio del torneo continentale. “Abbiamo fatto un percorso di buon livello – ha ricordato il tecnico Paolo Nicolato a Radio1 Sport ...

Europeo U19 - azzurrini in Finlandia : Le prime due classificate del girone si qualificheranno per le semifinali, in un torneo che metterà in palio anche cinque posti per la Coppa del Mondo Under 20 del 2019 in Polonia. L'Italia ha vinto ...