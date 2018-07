Europeo di F3 | primo trionfo per Mick Schumacher | il tedesco vince Gara-3 a

Netflix aprirà il suo primo hub produttivo Europeo a Madrid : Le protagoniste della serie spagnola di Netflix “Las chicas del cable” Che il mercato europeo sia particolarmente proficuo per una realtà come Netflix lo dimostrano le numerose produzioni originali localizzate nei vari paesi d’Europa che sono state ordinate in questi mesi. E che la Spagna in particolare sia fra questi quello più vivace, soprattutto dopo il grande successo internazionale de La casa di carta (la serie di lingua ...

Europeo di Beach Volley : Nicolai-Lupo escono al primo turno contro il duo svizzero : Agli Europei di Beach Volley la coppia azzurra esce al primo turno contro Heidrich-Gerson Nel Campionato Europeo di Beach Volley, in corso di svolgimento in Olanda, i vice campioni olimpici Nicolai-Lupo si sono fermati nel primo turno a eliminazione diretta, sconfitti dagli svizzeri Heidrich-Gerson 1-2 (19-21, 23-21, 12-15). Per gli avieri azzurri è così sfumato il sogno di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo, dopo i ...

Il mercato Europeo dell'auto chiude bene il primo semestre : Il canale dei privati continua a crescere, in linea con l'aumento generale dell'economia, sebbene ad un tasso leggermente inferiore a quello che ci si aspetterebbe. bene anche per il comparto delle ...

Dichiarazione del Presidente del Parlamento Europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il Primo Ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

Giannis Antetokounmpo sulla cover di NBA 2K19 : è il primo Europeo di sempre : "È il perfetto atleta di copertina e siamo entusiasti di averlo come prima star internazionale poiché NBA 2K ha un forte seguito di fan in tutto il mondo". L'edizione standard di NBA 2K19 include i ...

Al via il vertice Europeo. Questione migranti in primo piano : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma sarà soprattutto il tema dei migranti a tenere banco dopo il caso della nave ...

Ghali è il primo rapper italiano a salire sul palco del festival Europeo OpenairFrauenfeld : Il 5 luglio Ghali salirà sul palco del OpenairFrauenfeld,il festival di musica hip-hop e urban più importante d’Europa cheospiterà i più grandi nomi della scena internazionale tra i quali Eminem,N*E*R*D*, Joey Bada$$, Migos, French Montana, J Cole e Skepta. Sarà la prima volta, nella storia del festival (nato nel 1985), che un artista italiano salirà sul quel palco prestigioso che, ogni anno, raduna più di 100.000 persone a Frauenfeld, in ...

Maratea - Al via l'Heroes Prize Competition 2018 il primo master Europeo per imprenditori e investitori : In nome di una politica di scambio di esperienze e conoscenze con gli ecosistemi più sviluppati e maturi, il master che avrà due edizioni, una a Trani , partenza a novembre 2018, e una a Milano , ...

Salvini non andrà al primo vertice Europeo sui migranti. Ma dice lo stesso la sua : Alla riunione dei suoi omologhi europei non ci sarà, causa voto di fiducia alle Camere, ma Matteo Salvini coglie l’occasione dell’imminente vertice, dedicato ai problemi dell’immigrazione e alla revisione dell’accordo di Dublino, per lanciare il suo aut-aut a Bruxelles e dintorni. Esordio non in prima persona, il suo, ma il neotitolare del Viminale lascia capire come intenda porsi di fronte alla questione dei ...