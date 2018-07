Europei | Settebello quarto | 10-8 dalla Croazia Errori in superiorità

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Croazia-Italia 10-8. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta anche dalla Croazia, per 10-8, nella finale per il bronzo agli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un primo quarto disastroso, chiuso sul 4-0 dalla squadra balcanica. Gli azzurri non sono più rientrati in partita. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 5.5 DEL LUNGO Marco, 5: forse la prestazione più opaca di questo torneo. Non arriva al 50% di parate, nel secondo periodo lo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello ‘annega’ sotto i colpi della Croazia - l’Italia giù dal podio a Barcellona : Il Settebello cede nella finale per il terzo posto sotto i colpi della Croazia: per l’Italia della Pallanuoto maschile niente bronzo agli Europei 2018 La Croazia, campione del mondo in carica, sconfigge nella finale per il terzo posto agli Europei di Pallanuoto, il Settebello. La squadra di Sandro Campagna inizia con il piede sbagliato il match valido per il terzo gradino del podio del torneo europeo. L’Italia scende in acqua ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia a mani vuote. Settebello tramortito dalla Croazia - sfuma il bronzo : L’Italia resta ai piedi del podio agli Europei di Pallanuoto: nella finale per il bronzo il Settebello perde contro la Croazia per 10-8 e consegna alla compagine balcanica il terzo posto nel torneo continentale. I ragazzi del CT Sandro Campagna pagano caro lo 0-4 subito nei primi otto minuti. Nel primo quarto è Jokovic a spaccare la partita a 5’50”, poi l’Italia continua a collezionare pali e traverse sulle superiorità ...

LIVE Italia-Croazia - Europei pallanuoto in DIRETTA : il Settebello si gioca la medaglia di bronzo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Italia: il Settebello non è riuscito a tornare in finale agli Europei di pallanuoto. Gli azzurri saranno in acqua oggi, sabato 28 luglio, alle ore 20.30 per cercare di terminare almeno sul gradino più basso del podio. I ragazzi del CT Sandro Campagna sono stati superati dalla Spagna padrona di casa, ed ora affronteranno la Croazia, sconfitta dalla Serbia. Appuntamento alle 20.30, la DIRETTA LIVE ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello si gioca la medaglia di bronzo con la Croazia : Cancellare il passato e andare avanti. Il Settebello deve assolutamente dimenticare gli ultimi 10” di Italia-Spagna, quando Pietro Figlioli aveva messo il pallone alle spalle di Lopez Pinedo, ma gli arbitri non hanno clamorosamente convalidato la rete, spedendo i padroni di casa all’ultimo atto degli Europei di Barcellona. Gli azzurri possono ancora giocarsi una medaglia: stasera, alle 20.30 (diretta TV su Rai Sport + HD), la squadra ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 6 DEL LUNGO Marco, 6.5: il 50% di parate, non fa la differenza come nelle precedenti uscite, ma comunque in diverse occasioni è decisivo. DI FULVIO ...

Europei pallanuoto - Settebello eliminato : 23.31 Si ferma in semifinale la corsa del Settebello agli Europei di Barcellona. Gli azzurri di Sandro Campagna infatti sono stati battuti 8-7 dai padroni di casa della Spagna (parziali 1-1 3-2 1-3 3-1). Succede di tutto nella piscina Picornell: l'Italia che vola avanti con Di Fulvio (3 gol),poi la rimonta iberica e all'ultimo secondo un gol fantasma Un tiro di Figlioli, che varrebbe il pari, entra, ma non per gli arbitri. Nell'altra sfida ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello derubato. Gol netto non convalidato a Figlioli. Spagna in finale : Una partita thriller ha tenuto fuori il Settebello dalla finale degli Europei di Pallanuoto del 2018 in quel di Barcellona. Nel remake dell’ultimo atto olimpico del 1992, alla Picornell, questa volta la Spagna si prende la sua rivincita davanti al pubblico di casa battendo gli azzurri per 8-7: per gli iberici domenica la possibilità di giocarsi l’oro con la Serbia. Ha del clamoroso quello che è accaduto allo scadere: Pietro Figlioli ...

Pallanuoto - il Settebello crolla : la strada dell’Italia agli Europei si ferma in semifinale : Pallanuoto, il Settebello ha perso contro la Spagna la possibilità di volare in finale agli Europei: 8-7 il finale Pallanuoto, il Settebello è stato battuto dalla Spagna in semifinale agli Europei. I padroni di casa hanno vinto 8-7 contro l’Italia, al termine di una gara rocambolesca, ricca di capovolgimenti. Campagna ed i suoi ragazzi non sono riusciti a superare l’ostacolo spagnolo, ed ora saranno costretti a giocarsi la ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna - semifinale vibrante alla Picornell per il Settebello : Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto ...

Europei - il Settebello travolge la Russia 11-1 - è semifinale : Roma, 25 lug., askanews, - Il Settebello bronzo olimpico ritorna in una semifinale europea dopo quattro anni, quando fu di bronzo a Budapest. La Russia, battuta 11-1, 2-0, 4-0, 1-1, 4-0,, resta a ...

Europei di pallanuoto - il Settebello domina la Russia ed è in semifinale : Serata magica per il Settebello , che domina la Russia 11-1 e conquista le semifinali agli Europei di pallanuoto . Comincia la fase ad eliminazione diretta per gli azzurri allenati da Sandro Campagna, ...

Pallanuoto : l'Italia demolisce la Russia 11-1. Settebello in semifinale agli Europei : Un totale trionfo in una gara senza storia. Il Settebello si conferma tra le migliori quattro d'Europa battendo la Russia 11-1 nella rassegna continentale e giovedì alle 22 se la vedrà con la vincente ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Russia 11-1. Settebello in semifinale - le voci dei protagonisti : L’Italia della Pallanuoto ritorna tra le prime quattro selezioni continentali: il Settebello asfalta la Russia nei quarti con lo score di 11-1 e vola in semifinale. A fine gara al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna e due artefici della magica serata, Valentino Gallo e Nicholas Presciutti. Il commissario tecnico Sandro Campagna è entusiasta di quanto fatto dai propri uomini: “I ragazzi sono stati bravi a incanalare la ...