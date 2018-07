Euro under 19 | domani finale Italia-Portogallo

EuroBeach Under 22 : le azzurrine Puccinelli-Traballi centrano la semifinale dopo le vittorie su Svizzera e Francia : La coppia composta da Puccinelli-Traballi all’EuroBeach U22 centra la semifinale, domani il match contro la Russia Nell’Europeo di Beach Volley Under 22, in corso di svolgimento a Jurmala, ottime notizie arrivano dalle azzurrine Puccinelli-Traballi che grazie a due brillanti vittorie si sono qualificate per la semifinale. Le italiane prima hanno avuto la meglio sulle svizzere Böbner-Vergé-Dépré 2-1 (21-14, 19-21, 15-12) e poi ...

Europei di calcio Under 19 - domani la finale Italia-Portogallo : La Nazionale italiana Under 19 si gioca un’importantissima partita domani contro il Portogallo, ecco le dichiarazioni del ct e del capitano azzurro domani finale dei campionati Europei Under 19 tra Italia e Portogallo che scenderanno in campo domani a Seinajoki (ore 18.30, diretta Rai 2. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, qualificandosi tra le prime quattro, hanno già conquistato un primo obiettivo, quello della qualificazione al ...

Europeo Under 19 - Azzurrini a caccia del trono : ultimo ostacolo il Portogallo : Da ottobre a giovedì scorso, giorno della semifinale contro la Francia, la Nazionale Under 19 non ha conosciuto ostacoli: tra primo turno, Elite Round e fase finale, otto vittorie e due pareggi in ...

Beach volley - Europei Under 22 Jurmala. Splendide Puccinelli/Traballi : E’ SEMIFINALE! Cappio/Windisch noni : Ancora una grande impresa dell’Italia del Beach volley al giovanile. Gaia Traballi e Claudia Puccinelli sono in semifinali dell’Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia, al termine di una giornata densa di emozioni nella quale le azzurre hanno superato ostacoli durissimi. Una giornata che era iniziata per l’ItalBeach con la doppia sfida con la Svizzera, conclusa uno a uno. Puccinelli/Traballi avevano battuto Bobner/Vergè-Deprè ...

Calcio - Europei Under19 2018 : c’è il Portogallo tra gli azzurrini e la coppa! Finale di lusso - Kean sfida Trincao : Tingere d’azzurro il cielo finlandese. C’è la coppa in palio nel match tra Italia e Portogallo, Finale degli Europei Under19 2018 di Calcio, che andrà in scena domani, domenica 29 luglio, all’OmaSP Stadion di Seinajoki. Il teatro dei sogni vedrà i ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato giocarsi un’occasione d’oro per volare in orbita e rinverdire i fasti del 2003, quando gli azzurrini sollevarono al cielo il trofeo ...

Italia-Portogallo - Finale Europei Under19 : c’è la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2! Orario e programma : L’Italia si giocherà il titolo agli Europei Under19 di calcio con il Portogallo. Gli azzurrini proveranno a replicare l’impresa del 2003 quando i nostri portacolori batterono in Finale propri i lusitani per alzare al cielo la coppa. Dopo 15 anni l’Italia cercherà di tornare sul tetto d’Europa e per farlo si affiderà alla grande qualità della squadra di Paolo Nicolato. L’Italia arriva a questa Finale dopo la grande vittoria per 2-0 con la Francia ...

Italia-Portogallo - Finale Europei Under19 2018 : le probabili formazioni. Scamacca e Gabbia tornano a disposizione - i lusitani schierano i capocannonieri F.Trincao e J.Filipe : L’appuntamento con la storia è vicino per il gruppo che sta facendo sognare il Bel Paese in questi Europei Under 19 2018 di calcio maschile che si stanno disputando in Finlandia. La selezione italiana è giunta all’atto conclusivo che si disputerà domenica 29 alle 18.30 contro il Portogallo dopo una cavalcata avvincente che è cominciata dalle qualificazioni ed è culminata con la meravigliosa affermazione sui transalpini in ...

Finale Europei Under19 - Italia-Portogallo : programma - orari e come vederla in tv : Ad un passo dal sogno. L’Italia si gioca il trofeo continentale contro il Portogallo nella Finale degli Europei Under19 2018, in Finlandia. Domani, domenica 29 luglio, all’OmaSP Stadion di Seinajoki gli azzurrini proveranno a riscattare la delusione per la sconfitta maturata due anni fa in Germania nella Finale contro la Francia di Mbappé, ma tra l’Italia e la coppa ci sarà l’insidia lusitana, recante principalmente il ...

Beach volley - Europei Under 22 Jurmala. Puccinelli/Traballi vincono il girone - Cappio/Windisch sono secondi : c’è la Svizzera all’orizzonte : Si chiude una prima fase quasi trionfale per l’ItalBeach impegnata al Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. Tre vittorie su altrettante partite per Puccinelli/Traballi che sono già agli ottavi e due vittorie su tre per Cappio/Windisch che dovranno passare dai sedicesimi di finale. Per entrambe le coppie italiane si profila un ottavo di finale da far tremare i polsi contro coppie svizzere che hanno già esperienze nel World ...

Basket - al via l’Europeo Under18 in Lettonia : domani l’esordio dell’Italia contro la Grecia : L’Italia Under 18 sbarca in Lettonia dove affronterà nel primo match dell’Europeo la Grecia. Coach Capobianco: “Girone infernale ma niente alibi” Prende il via sabato 28 luglio a Ventspils (Lettonia) l’Europeo della nostra Nazionale Under 18 allenata da Andrea Capobianco. Gli Azzurri esordiranno alle 15.15 (ora italiana), il giorno successivo affrontano la Croazia (13.00) e infine il 31 sfidano la Lettonia ...

Beach Volley : Europei Under 22 - vanno avanti le coppie italiane : JURMALA, LETTONIA,- Continua spedita la marcia delle coppie azzurre nel Campionato Europeo Under 22 in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. La coppia femminile Puccinelli-Traballi ha vinto ...

Softball - Europei Under 22 : vittoria dell’Italia sulla Russia per 5-0 - per andare in finale ora va battuta l’Irlanda : La prima parte dell’operazione è compiuta: agli Europei Under 22, questa mattina, l’Italia ha battuto per 5-0 la Russia, prerequisito necessario per andare a caccia della finale della manifestazione. Le azzurre possono così giocare contro l’Irlanda con un obiettivo, quello dell’ultimo atto, che sarà raggiunto in caso di vittoria. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per le ore 18:30. Il primo inning vede ...

Euro under 19 - Fabbricini : “bravi azzurrini” : Soddisfazione per il risultato e complimenti per staff e ragazzi le reazioni in casa Figc alla vittoria degli Azzurrini Under 19 contro la Francia che ha spalancato le porte della finale nel torneo in Finlandia. “Il successo contro la Francia – commenta il commissario straordinario, Roberto Fabbricini – è davvero una grande soddisfazione. Raggiungere un’altra finale Europea dopo quella dell’Under 17 ci ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo bronzo per Giulia Franco tra le -69 kg Under 15 : La quinta giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Milano fino al 29 luglio ha regalato altre gioie all’Italia con i tre bronzi conquistati da Giulia Franco che vanno ad aggiungersi alle 13 medaglie raccolte nelle giornate precedenti dai giovanissimi sollevatori azzurri. In mattinata si sono svolte le finali femminili Under 15 delle categorie 69 e 75 kg. Tra le -69 kg l’azzurra Giulia Franco è arrivata ...