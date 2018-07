Estate | cresce il rischio zecche | i consigli per difendersi

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Crescono, nella stagione estiva, le segnalazioni di punture di, parassiti che possono trasmettere malattie all’uomo e agli animali domestici. In questo periodo, infatti, la proliferazione dinelle aree di collina e di montagna è legata ad una maggiore presenza di animali selvatici come caprioli, daini e cinghiali. Diverse Asl, come l’azienda Usl di Modena, hanno messo a punto campagne di prevenzione ad hoc per informare sui pericoli eare comportamenti adeguati ai cittadini Tra i primi suggerimenti, sempre validi quando ci si reca in boschi, parchi e aree naturali in genere, l’utilizzo di repellenti specifici e l’adozione di un abbigliamento idoneo: maglia e pantaloni lunghi, calzini bianchi e scarpe chiuse. Meglio evitare, poi, di sdraiarsi direttamente sull’erba o vicino ai cespugli e di stare a lungo a contatto con rami troppo bassi ...