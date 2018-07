Esodi da bollino rosso e tornano i tutor

Esodi estivi - bollino nero il 4 e l’11 agosto. Ma il traffico comincia da questo week end : La premessa è: calma e relax. Tra poco la maggior parte degli italiani che ha scelto (o gli è stato imposto) di andare in vacanza ad agosto nelle tante località di casa nostra, si metterà in viaggio per raggiungerle. E, come ogni anno, molti sceglieranno di partire in auto. Con tutti i pericoli connessi con gli spostamenti di massa su strade e autostrade. Per far si che ve ne siano meno possibile, Viabilità Italia ha messo a punto un Piano di ...