Equitazione | l’Italia vola nel salto ostacoli! Emanuele Gaudiano si impone a Berlino

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : la pattuglia tedesca punta a dominare a Berlino. L’Italia schiera Zorzi - De Luca e Gaudiano : Tappa tedesca per il Longines Global Champions Tour 2018, che ha ormai superato il giro di boa e si avvia verso il rush finale. I migliori interpreti mondiali del salto ostacoli sono pronti a darsi battaglia a Berlino, nel dodicesimo appuntamento di una competizione che finora ha messo in evidenza il talento del britannico Ben Maher, in testa alla classifica generale davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander e all’olandese Harrie ...

Equitazione - weekend intenso per l’Italia. Azzurri tra Irlanda e Germania - spiccano Giugni e Chiappero : weekend molto intenso per l’Italia dell’Equitazione che sarà impegnata in ben tre concorsi in giro per il mondo. Alberto Giugni si cimenterà a Cappoquin (Irlanda) in un CIC3* in sella a Mischievous e poi in un CCI2* con Summerbridge Boots, Carneyhaugh Quantum e Applejack. Silvia Gozzi, invece, andrà in scesa al CIC1* di Sahrendorf (Germania) con Qual Buon Vento. Al CIC2* di Schwaiganger (Germania) prenderanno parte Rebecca Chiappero ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia in cerca di riscatto a Falsterbo - ultime chance per ambire alla finale : Ora o mai più. L’Italia va a caccia del riscatto a Falsterbo, in Svezia, in occasione della sesta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, che finora non ha arriso ai colori azzurri. Il team italiano è consapevole di dover rimontare dall’ultima posizione in cui si trova adesso, ma intanto ha già esaurito le tappe escluse dal suo programma e si appresta al rush finale per cercare di agganciare ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : parterre de rois a Montecarlo. L’Italia ci prova con Bucci - Gaudiano e Zorzi : Una parata di stelle si appresta a scendere in pista in occasione della nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena nel Principato di Monaco con gran parte dei maggiori interpreti internazionali del salto ostacoli. L’Italia non è riuscita finora ad essere protagonista ad alti livelli nella competizione, ma schiererà tre pezzi da novanta per provare a conquistare un piazzamento di prestigio in uno dei circuiti di ...

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Cinque giovani rampanti, cinque cavalieri di talento che proveranno a far spiccare il volo all’Italia del salto ostacoli in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. In una competizione con pochi big, gli azzurri proveranno ad essere grandi protagonisti nella prova a squadre e nella gara individuale, che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. I due figli d’arte Francesco Arioldi e ...

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Luigi Polesello in cerca di consacrazione - il team azzurro può sorprendere : Due sole gare in programma per l’Equitazione a Tarragona (Spagna), in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018. Il Royal Polo Club Barcelona ospiterà tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno la prova individuale e la gara a squadre del salto ostacoli, mentre il dressage e il completo non saranno presenti nella competizione iberica. Tutto in tre giorni, dunque, e l’Italia ha deciso di puntare tutto su una squadra giovane ma pronta a a ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia a Sopot per confermare l’exploit del Piazza di Siena - Francia e Belgio pronti a mordere : Le emozioni del Piazza di Siena 2018 sono ancora vive nel cuore degli appassionati italiani di salto ostacoli. Ma intanto l’Italia guarda già avanti, con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi. Nel prossimo weekend a Sopot, in Polonia, andrà in scena la quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli e l’Italia, assente nelle due precedenti gare della competizione, ha bisogno di recuperare punti per rendere ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca a caccia dell’exploit a St. Tropez. FEI Nations Cup senza l’Italia a San Gallo : Un autentico parterre de rois si appresta a scendere in pista in occasione della sesta tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 31 maggio e sabato 2 giugno a St. Tropez (Francia). I britannici Scott Brash e Ben Maher proveranno a difendere le prime due posizioni in classifica generale dai tentativi di rimonta dell’australiana Edwina Tops- Alexander, del tedesco Daniel Deusser e soprattutto ...

L’Italia dell’Equitazione fa la storia a Piazza di Siena : Dopo il trionfo dell’Italia nell Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, Lorenzo De Luca regala ai colori azzurri una doppietta che mancava dal 1976. E lo fa nella magica cornice di Piazza di Siena, l’ovale romano. De Luca (che avevamo intervistato alla vigilia della quattro giorni romana) in sella ad Halifax van Het Kluizebos si è aggiudicato il Rolex Gran Premio Roma all’86° Csio di Roma Piazza di Siena. ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : Gran Premio delle Nazioni a Roma - l’Italia sogna il bis : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che rappresenta il primo Grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. L’Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell’ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L’aviere ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : l’Italia a caccia di uno storico bis in Coppa delle Nazioni - ma gli USA sembrano un gradino avanti a tutti : C’è il gotha del salto ostacoli pronto a contendersi la vittoria in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, che andrà in scena nell’ovale di Villa Borghese tra giovedì 24 e domenica 27 maggio. Il primo vero banco di prova si terrà venerdì 25 maggio con la disputa della prova a squadre alle ore 15.15, una competizione uscita dal programma della FEI Nations Cup, ma ugualmente ricca di spunti e di spettacolo, ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Saranno 18 gli azzurri in gara : Una squadra da battaglia scenderà in pista tra giovedì 24 e domenica 27 maggio in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, a cui prenderanno parte i migliori 18 rappresentanti italiani della disciplina. Saranno cinque gli atleti che potranno partecipare anche alla prova a squadre, tra cui non figurano Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, destinati soltanto all’individuale, mentre Saranno presenti anche i primi tre dei ...

