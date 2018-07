EMMA MARRONE | FOTO IN BIKINI La cantante e l' elogio alle imperfezioni | Sono queste

EMMA MARRONE duetta con un tassista romano - il video fa impazzire il web : Cosa c'è di meglio che cantare mentre si sta in macchina? Chiedetelo a Il Duca40, il tassista romano che qualche giorno fa ha accompagnato Emma Marrone in aereoporto e l'ha inviata a...

“Imperfetta”. L’estate di EMMA MARRONE è mozzafiato : lo scatto hot : Emma Marrone si è concessa un tuffo in piscina. L’estate della cantante salentina è iniziata in Sardegna e adesso continua con un bagno in piscina. La foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. Seguitissima sui social, la Marrone ha lasciato davvero tutti senza parole con uno scatto in bikini in cui appare più in forma che mai, anche con qualche imperfezione. La prima foto in bikini dell’estate di Emma Marrone è stata ...

Amiche in Arena/ Diretta e scaletta : EMMA MARRONE protagonista al fianco della Bertè (Replica) : Amiche in Arena torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:35:00 GMT)

EMMA MARRONE - a febbraio l'Essere qui tour 2019 : i fan chiedono duetto con Vasco Rossi : Emma Marrone è certamente una delle artiste più amate [VIDEO] dal pubblico italiano. Enorme to per la ragazza, sia nei concerti che sui principali social network. L'ex vincitrice e coach della trasmissione Amici di Maria De Filippi continua ad emozionare i fan che, anno dopo anno, non smettono di rla nel suo percorso professionale. Emma Marrone si prepara per l'Essere qui tour 2019 Importanti aggiornamenti relativi ai futuri impegni di Emma ...

EMMA MARRONE in vacanza al mare ma la cantante non è da sola : Emma Marrone fotografata in spiaggia in compagnia La cantante Emma Marrone è stata fotografata dal settimanale Gente mentre si trovava in vacanza. Emma sfoggia un bikini scuro. La cantante è in grandissima forma e sicuramente supera la prova costume. In spiaggia, l’artista salentina non è però da sola. C’è la compagnia di un amico e […] L'articolo Emma Marrone in vacanza al mare ma la cantante non è da sola proviene da Gossip e ...

Ospiti e scaletta del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da EMMA MARRONE a Riki ed Ermal Meta : Quarta puntata del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Piazza del Popolo a Roma. Ad aprire la serata sarà la cantante salentina Emma Marrone, sul palco prima di una lunga serie di Ospiti italiani ed internazionali che presenteranno i rispettivi nuovi singoli in radio in estate. Si esibiranno Lorenzo Fragola e Gazzelle con Super Martina e poi Biondo, Gué Pequeno, Riki, Elodie e Michele Bravi. Questi ultimi canteranno il brano Nero ...

Antonino Spadaccino da Amici a X Factor UK - EMMA MARRONE fa il tifo per lui- Video : Antonino Spadaccino è stato uno dei vincitori di Amici nel 2004, quando il format di Maria De Filippi, alla quarta edizione, non era come lo conosciamo adesso. Antonino, pupillo di Emma Marrone, è ...

