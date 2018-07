Elezioni Abruzzo | il centrodestra correrà unito

Comunali Abruzzo : Teramo al Ballottaggio - Morra Spegne gli Entusiasmi "Fra 15 Giorni Altre Elezioni" : Teramo - “Al Ballottaggio sarà comunque un’altra elezione: non bisogna sedersi e iniziare una diversa campagna elettorale, bisogna migliorare il programma per ospitare le istanze e tutti i consigli che sono sempre ben accetti. In questa sfida a due conta molto anche l’intuito e il modo di essere del candidato e comunque parlerò a tutti i cittadini, anche a quelli, il 35%, che non sono tornati dal mare nella vicina costa teramana, ...

Elezioni Abruzzo : Alle 19 affluenza in leggero aumento : Teramo - leggero aumento dell'affluenza Alle 19 in Abruzzo dove per i 31 comuni chiamati a rinnovare i consigli comunali hanno già votato il 46,77% degli aventi diritto al voto, nelle precedenti amministrative avevano già votato il 46,40%. Di segno contrario, invece, il dato degli unici due comuni superiori ai 15mila votanti che eleggono il proprio consiglio e sindaco nel classico doppio turno, a Teramo Alle 19 è ...