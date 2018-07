Ed Westwick accusato di violenza sessuale? Il Procuratore chiarisce la posizione

optimaitalia

(Di sabato 28 luglio 2018) Nei mesi scorsi è arrivata la notizia delle accuse diche hanno travolto Ed, Chuck Bass di Gossip Girl. Per lui sono arrivate accuse dida tre donne diverse e altre hanno parlato di comportamenti poco consoni e questo ha fatto finire alla gogna mediatica l'attore che è stato giudicato sui social e il web ancora prima di una sentenza ufficiale.Mesi dopo che tre donne hannola star di Gossip Girl di, è ila chiarire ladi quest'ultimo. Secondo quanto riporta EW, sembra che dall'ufficio deldistrettuale della contea di Los Angeles hanno fatto sapere che l'attore non sarà perseguito per legge per prove insufficienti.Tutte e tre le accusatrici dihanno riferito di essere state aggredite dall'attore britannico nel 2014, ma i pubblici ministeri hanno dichiarato di non essere stati ...