ECLISSI TOTALE | LUNA DI SANGUE Video | la scia rossa che incanta il mondo | che

ECLISSI TOTALE di luna - l’abbiamo vista tutti. Sì - ma attraverso un display : C’è stato un tempo (anni addietro) in cui noi italiani prendevamo in giro i turisti giapponesi per la loro abitudine di osservare il Bel paese, durante i loro tour, attraverso la macchina fotografica. Ieri sera invece, guardando le centinaia di persone a testa in su per l’evento straordinario dell’Eclissi di luna, mi sono reso conto -se mai ci fossero dubbi – che quasi nessuno stava godendo quel momento stupendo con i propri occhi. ...

ECLISSI TOTALE di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

L’ECLISSI lunare totale di ieri : uno spettacolo mozzafiato e un promemoria per ricordarci di guardare la luna sempre : ieri, 27 luglio, L’Eclissi lunare totale più lunga del secolo ha incantato il mondo: per 1 ora e 43 minuti i nostri occhi sono rimasti fissi sul nostro satellite, per ammirarlo mentre si tingeva di rosso. Sfortunatamente, non tutti hanno avuto modo di osservare il fenomeno, come gli abitanti del Nord America. Ma c’è una buona notizia: tutti noi possiamo osservare la luna ogni notte ed è sempre bellissima, che sia piena, uno spicchio o ...

Le foto dell'eclissi totale di luna: Si è vista in tutto il mondo, è stata una bella occasione per stare col naso in su in una fresca sera d'estate

La notte dell’ECLISSI TOTALE di Luna - milioni di persone a testa in su : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo (un’ora e 43 minuti) e la grande opposizione di Marte, la più spettacolare dal 2003....

ECLISSI TOTALE di luna - il nostro satellite diventa rosso [FOTO] : L’appuntamento con l’Eclissi totale di luna più lunga del secolo è arrivato. Ma non solo. Mentre il nostro satellite si tinge di rosso, Marte è all’opposizione e in congiunzione con la luna eclissata. L’Eclissi totale dura un’ora e 43 minuti, quindi fino a poco dopo le 23 di questa sera. Il maggiore oscuramento della luna è invece intorno alle 22,20. Il satellite, dopo l’uscita dalla totalità, ...

La Luna si tinge di rosso : c'è l'ECLISSI TOTALE più lunga del secolo : Il 27 luglio la Terra si troverà tra il Sole e il satellite, proiettando su di esso un cono d'ombra. In Italia il fenomeno visibile quasi interamente

ECLISSI lunare totale - Marte apparirà grande quanto la luna il 31 luglio : la bufala del web : La luna attraverserà il centro dell’ombra terrestre per quasi due ore stanotte, in quella che sarà l’Eclissi lunare totale più lunga del secolo. E grazie all’allineamento delle orbite della Terra e di Marte intorno al sole il 31 luglio, il Pianeta Rosso farà il suo passaggio più ravvicinato al nostro pianeta dal 2003. Una bufala, ormai diventata virale, sostiene che Marte, nonostante sarà a 57,6 milioni di km di distanza, improvvisamente ...