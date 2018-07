“Eccomi | sono ancora viva” Invia questo sms alla sorella | meno di 2 ore dopo il dramma

caffeinamagazine

: @ester0610 Per la buonanotte sono in ritardo Giiulia , per il buongiorno eccomi, bel sabato per te e cose belle sempre ?? - EttoreBaita : @ester0610 Per la buonanotte sono in ritardo Giiulia , per il buongiorno eccomi, bel sabato per te e cose belle sempre ?? - brrycke : RT @Stregatto9: @GazeberInside @roberto15832834 @kikiblanchard @kristinem5 @bobbirok @MMM48861381 @ONEMAKEmeg @AgneseSplend @GuardiaDellOrs… - klem7165 : RT @Stregatto9: @GazeberInside @roberto15832834 @kikiblanchard @kristinem5 @bobbirok @MMM48861381 @ONEMAKEmeg @AgneseSplend @GuardiaDellOrs… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Sarebbe dovuta essere una serata piacevole quella che Charlotte, 24 anni, doveva trascorrere con un ragazzo. E invece l’appuntamento in barca, per fare un giro sul Tamigi, si è trasformato in una tragedia. Quelloto sul cellulare dellaè stato il suo ultimo messaggio. La vittima, che si chiamava Charlotte Brown, voleva rassicurare lae perle aveva scritto che era tutto okay. Le sue parole precisestate: “viva, aspettando la marea, così possiamo portarlo fuori”. Un sms che è partito alle 22,12 esatte di quella maledetta sera di dicembre 2015, quando siverificati i fatti, poche settimane prima di Natale. Eraviva a quell’ora la 24enne britannica (le fotostate pubblicate dal Mirror) ma, destino beffardo,poco non lo era già più. Esattamentedi 90 minutida quando sul suo cellulare digitava ...