Ecco il Samsung Galaxy Note 9 | tutte le foto più recenti di Roland Quandt

Samsung Galaxy Tab A2 XL : Ecco la presunta scheda tecnica : Nelle scorse ore è apparsa in Rete quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A2 XL (o Tab Advanced2 XL). Scopriamola insieme L'articolo Samsung Galaxy Tab A2 XL: ecco la presunta scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 - il lancio sarà una formalità : Eccolo insieme alle cover ufficiali : Una ventata di immagini firmate Roland Quandt, che non è l'ultimo leaker arrivato, travolge il Samsung Galaxy Note 9 sempre più vicino al lancio L'articolo Samsung Galaxy Note 9, il lancio sarà una formalità: eccolo insieme alle cover ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Il prossimo tablet entry level di Samsung si chiamerà Galaxy Tab A2 XL? Ecco le sue possibili specifiche : Con Galaxy Note 9 ormai imminente a catalizzare tutta l'attenzione degli appassionati del mondo Samsung e Galaxy Tab S4 , Galaxy Watch e lo smart speaker con Bixby a spartirsi le briciole residue, non c'è proprio spazio in questo momento per i rumor su altri dispositivi del gigante coreano.

Samsung Galaxy Note 9 : Ecco il possibile prezzo : Arrivano nuove informazioni sul prossimo top di gamma della Casa coreana che sarà commercializzato in Italia il 24 agosto in tre colorazioni, nero, lavanda e blu. Samsung Galaxy Note 9 sarà, ovviamente...

SAMSUNG GALAXY WATCH SVELATO IL 9 AGOSTO/ Ecco qual è il vero obiettivo dell'azienda coreana : SAMSUNG GALAXY WATCH SVELATO il 9 AGOSTO: display circolare da 1.19 pollici e batteria più ampia del Gear. Nelle ultime ore sono emerse in rete alcune informazioni attendibili(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 00:12:00 GMT)

Ecco gli smartphone più affidabili. Samsung e Xiaomi i peggiori : Volete comprare uno smartphone e con i soldi a budget dovete comprare non solo il telefono più potente ma anche affidabile? Ecco la classifica degli smartphone che si rompono meno Quali sono gli smartphone più affidabili? Samsung e Xiaomi i peggiori Comprare uno smartphone scegliendo tra i migliaia di modelli disponibili sul mercato è difficilissimo […]

Ecco gli smartphone più affidabili. Samsung e Xiaomi i peggiori : Volete comprare uno smartphone e con i soldi a budget dovete comprare non solo il telefono più potente ma anche affidabile? Ecco la classifica degli smartphone che si rompono meno Quali sono gli smartphone più affidabili? Samsung e Xiaomi i peggiori Comprare uno smartphone scegliendo tra i migliaia di modelli disponibili sul mercato è difficilissimo […]

Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa : fronte - retro e S Pen dorata : Samsung Galaxy Note 9 si mostra in una possibile immagine per la stampa: Ecco fronte, retro e S Pen del nuovo e attesissimo top di gamma di casa Samsung. L'articolo Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa: fronte, retro e S Pen dorata proviene da TuttoAndroid.

Nelle mani di DJ Koh il Samsung Galaxy Note 9 : Eccolo nella sua prima apparizione (FOTO) : Vi sarebbe piaciuto poter dare da subito una sbirciata al Samsung Galaxy Note 9? Potete dire grazie a DJ Koh, il presidente della divisione mobile del brand asiatico, che in pubblico (a margine di un evento tenutosi in territorio cinese in questi stessi giorni), non sappiamo se con malizia od in modo del tutto casuale, ha mostrato il dispositivo senza crearsi il minimo problema. Come abbiamo fatto a distinguerlo dal Note 8, visto che parliamo ...

Ecco Samsung Galaxy Note 9 a 360° in un video concept : Un video concept mostra quello che potrebbe essere il design del nuovo Samsung Galaxy Note 9. Linee meno tondeggianti rispetto alle ultime tendenze, vetro e metallo come materiali e la classica eleganza che contraddistingue la serie da sempre saranno davvero la formula che mamma Samsung avrà in serbo per il suo nuovo flagship in arrivo? L'articolo Ecco Samsung Galaxy Note 9 a 360° in un video concept proviene da TuttoAndroid.

Pessimo 2018 per i Samsung Galaxy : smartphone più soggetti a guasti - Ecco i più frequenti : Fino a questo momento è stato un 2018 davvero avaro di soddisfazioni per i Samsung Galaxy. Il produttore coreano, infatti, ha dovuto fronteggiare in primis un impatto sul mercato per i vari S9 e S9 Plus probabilmente non in linea con le proprie aspettative, fino ad arrivare ai risultati di una ricerca che sono trapelati oggi 13 luglio. La fonte è "State of Mobile Device Repair & Security" e la dice lunga sul particolare momento storico che ...

Primissimo sguardo alla SPen del Samsung Galaxy Note 9 : Eccola in foto : Eravate curiosi di dare una sbirciata alla nuova SPen del Samsung Galaxy Note 9? Ice universe, fonte risaputamente affidabile (anche se non infallibile), ci ha accontentato tutti, proponendo quella che sembra essere la prima immagine dell'accessorio, da cui però non traspaiono le funzionalità inedite che in lungo ed in largo sono state descritte da più parti. Che la SPen sia dotata di Bluetooth parerebbe averlo confermato anche l'ente di ...

Samsung Galaxy Note 9 - la S-Pen userà il Bluetooth : Ecco le sue funzionalità - Rumors - caratteristiche e prezzo : Samsung Galaxy Note 9, la S-Pen userà il Bluetooth Samsung Galaxy Note 9, la S-Pen userà il Bluetooth: ecco le sue funzionalità Il 9 agosto 2018, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 farà il suo esordio sul ...

BUG SAMSUNG : SPEDITE FOTO A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - Ecco come evitare il problema : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:51:00 GMT)