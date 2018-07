“È scomparso” Nessuna traccia di Marco Mengoni | fan in ansia 

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) Mistero. Tutti i suoi profili social ufficiali sono spariti. “Spiacenti, questo contenuto non è al momento disponibile”, si legge aprendo quelle che fino a poche ore fa erano le pagine Facebook, Twitter e Instagram del cantante. I fan in allarme lanciano l’hashtag #Waitingfor, certi che dietro la sua scomparsa ci sia un grande annuncio in arrivo. I fan hanno iniziato a fare ipotesi più disparate ma la tesi più accreditata è che il blackout dal web sia una strategia studiata ad hoc per poi ritornare con un annuncio imminente. Forse un nuovo singolo. D’altronde non sarebbe il primo caso al mondo, anzi, Taylor Swift e Adele sono state le antesignane di questa pratica marketing. Tutti gli indizi portano a una pura trovata commerciale, visto il suo imminente ritorno discografico. Infatti l’ultimo prodotto discografico diè il singolo Come ...