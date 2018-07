“È morta in ospedale con il velo da sposa ancora in testa” La storia di Chiara commuove

Empoli - malata di cancro si sposa in ospedale : “Chiara è morta indossando l’abito da sposa” : La storia di Chiara Quartieri, 41enne di Empoli, malata di cancro, che è morta il giorno dopo aver sposato il suo compagno Emilio nel letto dell'ospedale dove era ricoverata. Aveva ancora il velo nuziale sulla testa. "Grazie a tutti. Hanno donato l’ultimo sorriso a una donna coraggiosa".Continua a leggere

Demi Lovato ricoverata in ospedale/ Audio della chiamata al 911 : "Potrebbe essere morta" : Demi Lovato ricoverata in ospedale, annullate due date del Tell Me You Love Me Tour: il comunicato stampa e le ultime notizie sulle condizioni di salute della cantante e attrice.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Donna incinta morta in ospedale a Empoli. Folla commossa al funerale /FOTO : Empoli , Firenze, , 25 luglio 2018 - La bara di legno chiaro. Le rose, dono di mamma Grazia e della sorella Debora. E i fiori di Marco, marito costretto a dire addio al suo grande amore. E' in piedi ...

morta alla quarta settimana di gravidanza in ospedale. Asl : “Possibili gravi incongruenze” : la Asl toscana ha "già provveduto ad attivare la Commissione aziendale del Rischio Clinico, per avviare i dovuti accertamenti sulle procedure adottate e le conseguenti responsabilità"Continua a leggere

Anziana morta in ospedale a Lugo - la Cassazione annulla l'assoluzione dell'infermiera : Avrebbe avvelenato e ucciso una sua paziente tramite somministrazione di potassio. Ora la prima sezione penale della Cassazione ha annullato l'assoluzione di Daniela Poggiali, ex infermiera di Lugo, nel Ravennate, accusata di omicidio volontario. La donna, secondo l'accusa, ha iniettato a Rosa Calderoni, 78 anni, del cloruro di potassio.Poggiali era stata condannata a marzo del 2016 all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Ravenna, ma la Corte ...

Genitori pubblicano foto choc della figlia in ospedale. morta a soli 15 anni - questo è l’ultimo scatto prima che si spegnesse : Una foto sui social, un commento che dice tutto. questo post serviva a dare una lezione, e ci è riuscito, al netto di tutto il dolore vissuto e che ha generato. Shakira Pellow aveva solo 15 anni quando è stata uccisa dalle droghe. Così i suoi Genitori hanno deciso di condividere le immagini degli ultimi strazianti momenti di vita della giovanissima in un letto d’ospedale per mettere in guardia gli altri ragazzi sui pericoli delle sostanze ...

Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta : famiglia condivide foto choc in ospedale : La quindicenne, di Camborne in Cornovaglia, è morta venerdì dopo essere stata colta da numerosi arresti cardiaci a seguito dell'assunzione di una sostanza sconosciuta anche all'associazione che si battono per la diffusione delle droghe. La decisione dei genitori di diffondere la sua foto in ospedale: "Vogliamo che altri ragazzi non facciano la stessa fine di nostra figlia".Continua a leggere

8 neonati uccisi in ospedale - presa infermiera ‘killer’/ Ultime notizie : quei tassi di mortalità ‘sospetti’ : Inghilterra, 8 neonati uccisi in ospedale e sospetti su altre 17 morti: Ultime notizie, arrestata infermiera killer inglese del reparto di Chester. Gli indizi e le indagini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Bologna - bimba nasce morta al Maggiore : denunciato ospedale/ Ultime notizie - "vogliamo sapere cos'è successo" : Bologna, bimba nasce morta al Maggiore: denunciato ospedale. Ultime notizie, la nonna: "vogliamo sapere cos'è successo: hanno lasciato sola mia figlia"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:09:00 GMT)