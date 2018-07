Dybala fa il birichino con lo smartphone | Paulo e lo scatto hot alle parti intime della

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018)scatta una fotofidanzata Oriana Sabatini in un lido di Mykonos,beccato in flagrantesi sta rilassando a Mykonos con la nuovo fidanzata Oriana Sabatini. Il calciatoreJuventus e la moargentina si stanno godendo una vacanza lussuosa in Grecia, in cui non mancano i risvolti hot. Mentre si gode il clima caldo dell’isola su un lettino di un lido di Mykonos,prende loin mano e fotografa il lato B di Oriana, mentre lei è dedicata ad altro. La Sabatini infatti sembra del tutto inconsapevole di ciò chesue spdi sta verificando. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolofa ilcon loe lohotfidanzata FOTO SPORTFAIR.