Dove dormire a Lisbona | consigli per una vacanza intrigante

Una vacanza in estate a Firenze : cosa visitare - Dove dormire : Anche se Firenze val certo una visita in qualsiasi periodo dell’anno, il capoluogo toscano può rappresentare una meta privilegiata da parte di tutti coloro che in questi giorni stanno programmando le proprie ferie estive, e desiderano ritagliarsi una pausa “cittadina” che non mancherà di soddisfare le aspettative anche dei viaggiatori più esigenti. Naturalmente, un ideale percorso di viaggio a Firenze durante i mesi di luglio o di agosto non ...