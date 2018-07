Dl dignità | sindacati critici a metà | Camusso | non è all' altezza del nome | è decreto Di

Decreto dignità - i sindacati bocciano i voucher : 'La svolta sul lavoro non c'è' : 'Luci ed ombre' nel Decreto dignità: il giudizio dei sindacati sul provvedimento che, approvato dalle commissioni lavoro e Finanze della Camera, lunedì approda in Aula, è positivo sul capitolo delle ...

I sindacati bocciano il decreto dignità : "Senza coraggio e vergognoso sui voucher" : ROMA - Non c'è pace per il decreto dignità , appena licenziato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera. E atteso per il voto di lunedì in Aula. I sindacati ne apprezzano le intenzioni: la ...

Porti : sindacati - emendamento dl dignità prima risposta ma non sufficiente : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ‘L’emendamento al Decreto Dignità sul lavoro somministrato nei Porti, accolto nelle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera, è una prima risposta che consente al sistema portuale nel suo complesso di continuare ad operare”. è quanto affermano le segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, UiltrasPorti. ‘Tuttavia, non appare sufficiente, perché – spiegano – determina il ...

Porti : sindacati - emendamento dl dignità prima risposta ma non sufficiente : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ‘L’emendamento al Decreto Dignità sul lavoro somministrato nei Porti, accolto nelle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera, è una prima risposta che consente al sistema portuale nel suo complesso di continuare ad operare”. è quanto affermano le segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, UiltrasPorti. ‘Tuttavia, non appare sufficiente, perché – spiegano – determina ...

Dl dignità - Di Maio : “Non voglio fare ‘Jobs Act 2 La vendetta’. Fiducia non servirà”. Ma sui voucher è scontro con i sindacati : “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act, io non voglio fare il ”Jobs Act 2, la vendetta“, perché è bastato il primo che ha massacrato le famiglie”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in merito alle possibili modifiche al decreto Dignità, in arrivo alla Camera. “Dall’iter parlamentare credo che ne uscirà un decreto 2.0 rafforzato perché ...