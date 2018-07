economia.ilmessaggero

: Dl Dignità, semaforo verde dalle commissioni Finanze e Lavoro. In Aula lunedì - newsfinanza : Dl Dignità, semaforo verde dalle commissioni Finanze e Lavoro. In Aula lunedì - FabioProietti5 : @RenatoVenditti1 @assaloni Arrotondi andando a pulire i vetri al semaforo. Uomo senza dignità. - riflessi_diluce : Mi chiedo se tutti quelli che sentenziano su #umanità #dignita’ #mafia e #razzismo sono quelli che al semaforo gira… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Teleborsa, - Via libera al decreto leggeda parte delledella Camera. Il provvedimento dasarà in. Si punta a chiudere l'esame in prima lettura giovedì ...