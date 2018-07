Dl dignità : Moretti (Pd) - da Salvini dichiarazioni senza senso su imprenditoria veneta : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - “Zaia contesta il Decreto dignità e dichiara di aver portato le istanze degli imprenditori veneti al Governo? Le risposte sono due: o non conosce quali sono davvero le loro esigenze oppure non gode di troppa popolarità tra i ministri, neanche tra quelli del suo partito

Dl dignità : Salvini - provvedimento può migliorare : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Qualunque decreto all’esame del Parlamento può migliorare, deve migliorare, può essere arricchito, può essere completato. La reintroduzione dei voucher è uno degli esempi su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Così come bisogna ridurre al minimo la litigiosità”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24 a proposito del ...

dignità - Salvini : "Lavoro per migliorare - non per sfasciare tutto" : 'Lavoriamo per migliorare, non per sfasciare'. A dirlo è Matteo Salvini che risponde così all'appello di Silvio Berlusconi che gli ha chiesto di bloccare il dl Dignità. 'Siamo qua da 56 giorni altri ...

Dl dignità - Salvini a Berlusconi : “Io non blocco nulla. Stia tranquillo - governo lavorerà a lungo” : All’uscita dall’interpellanza in Senato, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto alle domande dei cronisti su Berlusconi, nomine Rai e Saviano. “Io non blocco nulla, lavoriamo per migliorare”, ha replicato in merito all’appello di Berlusconi a bloccare il decreto dignità. “Non è mia intenzione bloccare, sfasciare o tornare a votare, perché gli italiani hanno votato chiaramente poco tempo fa ...

Berlusconi : «Salvini fermi il decreto dignità».La replica : «Non blocco nulla» : «Vi dico subito che, guardando alla situazione attuale e a quello che sta succedendo, nel giro di alcuni mesi questo governo finirà». Lo ha detto Silvio Berlusconi, aprendo a Montecitorio l'assemblea ...

Dl dignità - Berlusconi : Salvini lo blocchi. Lui : non blocco nulla - : Botta e risposta tra il leader di Fi e il ministro dell'Interno sul provvedimento voluto dal governo: "Io spero ancora che la Lega ci aiuti", ha detto il Cavaliere. "Lavoriamo per migliorare", ha ...

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Berlusconi : 'Governo Conte mediocre e peggiorerà. Salvini blocchi il dl dignità' : Un'Europa capace di una politica estera e di difesa comune perché consapevole di essere portatrice di valori e interessi comuni. Un grande spazio di libertà, governato dai cittadini, e non una ...

dignità - tornano voucher. Salvini a industriali veneti : 'Vediamo chi ha torto' : All'appello mancano infatti solo gli articoli dedicati al mondo del lavoro , quelli che più di tutti hanno fatto discutere il mondo politico, diviso tra chi vede effetti positivi nel testo di Luigi ...

Boeri contro Di Maio e Salvini/ Dl dignità - il presidente Inps contro il Governo : previsto calo occupazione : Boeri contro Di Maio e Salvini: scontro totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:21:00 GMT)

BOERI CONTRO DI MAIO E SALVINI/ Dl dignità - Governo irritato : "Toni inaccettabili e fuori luogo" : BOERI CONTRO Di MAIO e SALVINI: sCONTRO totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:03:00 GMT)

Decreto dignità - Boeri a Di Maio : "Sapeva di calo occupati"/ Salvini - "Minacce? Grande fantasia - si candidi" : Decreto dignità, Boeri: "Non sono contrario". Il presidente dell’Inps in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera: "Di Maio sapeva che sarebbero scesi gli occupati"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:01:00 GMT)