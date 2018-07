Dl dignità | Padoan | “Va chiamato ‘decreto smantellamento’ Di Maio e l’Air Force Renzi?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018) “Decreto sul lavoro? Dil’ha‘di’, io lo chiamerei ‘di, nel senso che smantella quello che c’è nel Paese”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo, che omaggia il suo successore e amico, Giovanni Tria, con i suoi auguri di buon lavoro. E contesta duramente il decreto di: “Il Jobs Act, intanto, è stato introdotto in un periodo nel quale l’occupazione è cresciuta di più di un milione di persone, molte delle quali assunte a tempo indeterminato proprio grazie al Jobs Act. Didice che il tasso di disoccupazione è rimasto lo stesso e sono raddoppiati i contratti a tempo determinato? Il fatto che il tasso di disoccupazione sia rimasto invariato non significa affatto che non sia aumentata l’occupazione. Come sanno tutti” – continua – “quando l’economia cresce, c’è una maggiore partecipazione ...