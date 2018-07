Dl dignità | lunedì il decreto arriva in Parlamento ma le critiche non si arrestano

Decreto dignità : le novità del testo da lunedì in aula alla Camera : Tra le modifiche la stretta sui contratti a termine scatterà a novembre, i vaucher sono estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende alberghiere e strutture con almeno otto dipendenti -

Dl dignità : concluso percorso in Commissione. Lunedì in aula con varie novità : Da novembre la stretta sui contratti a termine, i voucher estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende con almeno 8 dipendenti, salta il tetto di 36 mesi per il lavoratori precari della ...

Decreto dignità - Fraccaro a Sky TG24 : ok lunedì senza problemi - : Il titolare del dicastero per i Rapporti con il Parlamento sul provvedimento annunciato da Di Maio e momentaneamente stoppato : "Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo. Nessuna ...

Decreto dignità - Fraccaro : “Credo lo faremo lunedì sera. Reddito cittadinanza è priorità ma servono fondi Ue” : “Credo che lunedì sera il Decreto dignità sarà fatto senza problemi”. Dopo il rinvio deciso giovedì a causa della mancanza di alcune bollinature, il ministro per i Rapporti per il Parlamento Riccardo Fraccaro intervistato a Skytg24 conferma, come anticipato da Luigi Di Maio, che il provvedimento con le restrizioni sui contratti a termine, le multe per chi delocalizza e l’abolizione dello spesometro e dello split payment sarà ...

Decreto dignità - Di Maio : in CdM lunedì o martedì : Tuttavia, secondo indiscrezioni l'altolà sarebbe arrivato dal Ministro all'Economia Giovanni Tria , con l'appoggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. A sollevare ...

Governo : Di Maio - lunedì-martedì decreto dignità in Cdm : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il decreto Dignità è scritto, il testo è pronto. Nei prossimi giorni, il prima possibile. Al massimo lunedì o martedì sarà approvato dal Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.“Tra qualche giorno -annuncia Di Maio-, datemi ancora un po’ di tempo, ...