Dl Dignità | il giuslavorista | “Pregiudizi dietro le polemiche sul calo dei contratti

(Di sabato 28 luglio 2018) Dopo l’approvazione del decretoda parte del governo fa discutere la questione degli “effetti collaterali” della riforma deia termine (e deidi somministrazione) nel settore privato. Naturalmente, se è comprensibile che qualsiasi intervento di contrasto alla liberalizzazione del mercato del lavoro possa essere sgradito alle imprese (quale imprenditore non vorrebbe tutelare la propria libertà contrattuale, in ogni campo e in ogni momento?), altra cosa è sostenere l’impatto negativo della nuova disciplina sull’occupazione. Bisognerebbe avere modelli inattaccabili, ma le stime, anche quelle dell’Inps, si basano su presunzioni incerte (come l’equazione da cui deriverebbero gli 8.000 disoccupati in più ogni anno) senza conoscere la domanda di lavoro futura. In realtà, domina ancora la convinzione che qualsiasi intervento “vincolistico” sul mercato del lavoro ha ...