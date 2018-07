«Divieti sbagliati | favoriscono solo i ricchi»

ilgiornale

: Chiddu giustamente, essendo un ottimo giudice, Matteo, mi rimetteva sempre mio figlio e io non gli toglievo mai il… - MBenedettaP : Chiddu giustamente, essendo un ottimo giudice, Matteo, mi rimetteva sempre mio figlio e io non gli toglievo mai il… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Il tetto del mondo mostra gli effetti negativi di questa montagna a pagamento». Che non le piace... «Non la capisco proprio. Ci vai perché hai i soldi, ma non hai l'etica della montagna, e non la ...