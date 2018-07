Discarica abusiva in contrada Fasana a Modica

Zona Falcata - ME - : intorno alle ore 19 - un incendio è divampato in una Discarica abusiva : Nella prima serata di oggi, intorno alle ore 19, nella Zona Falcata a Messina è divampato un violento incendio che ha tratto origine dai cumuli di rifiuti e pneumatici in disuso presenti in quella che ...

Castellammare - Discarica abusiva in via Madonna della Libera : è caccia agli incivili : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Sversavano illegalmente rifiuti tessili, rumeni e cinesi denunciati Gragnano - Il talento dell'Inter Pasquale Carlino esce dalla rianimazione: ...

Vasto incendio a Foggia : brucia 'Discarica abusiva' in una parallela di via del Mare : Approfondimenti VIDEO - incendio alla periferia di Foggia, bruciano decine di ecoballe: le immagini 21 luglio 2018 Un incendio di vaste proporzioni, segnalato da numerosi cittadini a FoggiaToday, si è ...

Taranto - sequestrata una darsena abusiva con 14 barche : era diventata una Discarica : Quattordici barche e un'area di rimessaggio abusivo sequestrati durante un'operazione condotta dalla guardia costiera di Taranto in collaborazione con la polizia locale, in località Lido Azzurro del ...

A fuoco Discarica abusiva : vasto incendio in un bosco lunigianese : Lunigiana e Apuane - Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha interessato la zona del bosco in località Montedivalli nel comune di Podenzana al ...

Discarica abusiva a Misterbianco - sequestrata un'area di 6000 mq : Il proprietario di una Discarica abusiva, ritenuto responsabile di esercizio abusivo di professione, violazione di sigilli e di reati ambientali e' stato denunciato da agenti del commissariato Nesima. ...

Roma - scoperta nuova Discarica abusiva sull'Appia : 'Al di sotto di via Cilicia scorre via Appia antica, e lì comincia il Parco regionale, fra i più importanti al mondo. Forse è il caso di intervenire: non crediamo sia salutare lasciar crescere la ...

Roma : Scoperta Discarica abusiva - due denunce : Roma – Era una vera e propria attività di smaltimento di rifiuti pericolosi. Contanto di raccolta, trasporto e smistamento di materiale elettrico, stampanti, elettrodomestici, il tutto senza alcuna autorizzazione. I caschi bianchi del Gruppo Marconi hanno denunciato due uomini, di nazionalità rumena, di 51 e 42 anni. L’accusa è di attività di gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, secondo quanto disposto dall’art. 183 del ...

Amianto e rifiuti speciali nelle campagne : Discarica abusiva scoperta con l'elicottero : BRINDISI - Materiale ferroso, elettrodomestici dismessi, carcasse di auto e pneumatici e l'immancabile eternit. Questi i rifiuti stoccati illecitamente in un'area di 2000 metri quadri scoperta dal ...