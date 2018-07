Dimentica il figlio in auto per ore sotto al sole | bambino di tre mesi muore per il caldo

“Ho Dimenticato mio figlio”. Intrappolato in auto a 3 mesi - una scena indescrivibile : L’ennesima storia sulla stessa falsariga, in questa estate terribile in cui tragedie di questo tipo sembrano rincorrersi senza tregua. Una mamma che scende dall’auto, la chiude, si allontana come niente fosse. Il caldo rovente di questi giorni a rendere l’aria irrespirabile. E la presa di coscienza, soltanto dopo ore, che su quel veicolo abbandonato al sole c’era un bambino, rimasto Intrappolato in quella che si ...

Mamma Dimentica figlio di 3 mesi in auto al sole e va a al lavoro - al ritorno lo trova morto : Invece di accompagnarlo all'asilo la donna si è diretta senza soste verso il suo luogo abituale di lavoro dove ha parcheggiato l'auto al sole. Solo al ritorno dopo l'intera giornata si è accorta di quanto era accaduto.Continua a leggere

Carlotta Lo Greco - la lotta contro il cancro : 'Non potrò mai Dimenticare l'abbraccio di mio figlio' : ... racconta Lo Greco, ' Non potrò mai dimenticare l'abbraccio del mio primogenito Mi strinse forte dicendomi: 'Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo' '. ...

Va a lavoro e si Dimentica il figlio nell’auto per 8 ore : il bimbo muore - fuori c’erano 33° : La tragedia è avvenuta a Pembroke Pines, in Florida: si tratta del 24esimo bimbo a perdere la vita negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno in una vettura lasciata sotto il sole. La polizia non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti della donna. "È una brava madre", ha detto il suo avvocato.Continua a leggere

Va a lavorare ma Dimentica il figlio in macchina per 8 ore : morto bimbo di 17 mesi : Un bimbo di soli 17 mesi di vita è morto dopo che la madre lo ha lasciato per otto ore da solo nella sua auto nel parcheggio del suo ufficio sotto al sole cocente. La donna probabilmente l'ha dimenticato per correre al lavoro. Aperta un'indagine. Negli Usa quasi 800 bambini sono deceduti in questo modo negli ultimi 20 anni.Continua a leggere