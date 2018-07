Di Maio | La Tav non serve Salvini vuole andare avanti

Ilva : Di Maio convoca tavolo a Roma : ANSA, - Roma, 27 LUG - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha convocato per lunedì prossimo alle 10, presso il Mise, il tavolo interistituzionale per presentare la ...

Conte cede al pressing di Di Maio per bloccare la Tav ma Salvini avverte : «Andare avanti : La scelta esporrebbe l’Italia al pagamento di una multa di due miliardi di euro e al blocco dei fondi europei fino al 2023. Lo stop alla grande opera sarebbe la contropartita da pagare all’anima del Movimento contraria alle grandi opere per il via libera al Tap...

Di Maio : al Mise aperti 144 tavoli crisi - 189mila i lavoratori : Roma, 18 lug., askanews, - Sono 144, al 30 giugno di quest'anno, i tavoli di crisi aperti presso il ministero dello Sviluppo economico. Ammontano a 189mila i lavoratori coinvolti. Lo ha detto il ...

Roma - incontro Raggi – Di Maio. Riparte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Camera : mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ stata fissata per mercoledì 18 luglio alle ore 10, l’informativa urgente al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sui tavoli di crisi al Mise. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’informativa è stata chiesta da Forza Italia. L'articolo Camera: mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise sembra essere il primo su Meteo Web.

Camera : mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ stata fissata per mercoledì 18 luglio alle ore 10, l’informativa urgente al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sui tavoli di crisi al Mise. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’informativa è stata chiesta da Forza Italia. L'articolo Camera: mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Il decreto dignità ancora sul tavolo di Di Maio : Tecnicamente viene definito "tempo necessario per l'armonizzazione delle norme con la relazione tecnica". Tradotto: il testo del decreto dignità, annunciato, rinviato più volte e infine approvato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio, non è ancora arrivato alla Ragioneria generale dello Stato, che dovrà apporre la sua bollinatura. Un altro ritardo. Un altro inciampo, non da poco, su un percorso travagliato, visto anche il pressing della Lega ...

Conte - Salvini - Di Maio e Tria : sul tavolo reddito cittadinanza e flat tax : ... presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Durante l'incontro, spiegano fonti di …

Di Maio : i tavoli sui migranti antipasto di quello che avverrà a quelli dell'economia : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha annunciato: «Entro questa settimana nomineremo il capo di Cassa Depositi e Prestiti»

Invatec : Di Maio - disponibilità al tavolo del 12/7 dei vertici internazionali : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo avuto un confronto con i vertici a livello globale, nella persona di François Monory, di Invatec Medtronic”. Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “Registriamo la sua disponibilità a partecipare al tavolo del 12 luglio con i sindacati e i vertici nazionali, e la disponibilità al confronto per il futuro dello stabilimento di ...

Caporalato : Di Maio - tavolo interministeriale per contrastarlo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Dopo la tragedia di San Ferdinando oggi ho incontrato i rappresentanti dell’Unione Sindacale di Base. Il Caporalato riguarda sia cittadini italiani che stranieri e nasconde sacche di sfruttamento anche ad opera di alcune agenzie interinali su cui non si può tacere”. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, annunciando un tavolo interministeriale sul tema.“La legge del ...

Caporalato : Di Maio - tavolo interministeriale per contrastarlo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Dopo la tragedia di San Ferdinando oggi ho incontrato i rappresentanti dell’Unione Sindacale di Base. Il Caporalato riguarda sia cittadini italiani che stranieri e nasconde sacche di sfruttamento anche ad opera di alcune agenzie interinali su cui non si può tacere”. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, annunciando un tavolo interministeriale sul tema.“La legge ...

Italiaonline : Di Maio incontra lavoratori - lunedì tavolo crisi : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per ...

Il Tavolo Calenda per Roma adesso si chiama Tavolo Di Maio : Roma. Da un lato c’è la sindaca, sempre più in crisi di consensi e perfino, talvolta, di nervi. Dall’altro un ministro dello Sviluppo economico che ha bisogno come il pane di cose più o meno futuribili da poter annunciare, nel perenne affanno d’inseguire Salvini, e mille preoccupazioni per la giunta