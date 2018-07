Decreto dignità | le novità del testo da lunedì in aula alla Camera

Cosa prevede - alla fine - il Decreto Dignità : Una banca dati per il monitoraggio del fenomeno del gioco Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso ...

Decreto dignità - ecco le novità : I crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati con i debiti fiscali; per poter giocare alle slot machine sarà necessario inserire la tessera sanitaria; i ...

Giorgia Meloni critica il Decreto dignità : “Proposta di sinistra che considera gli imprenditori come nemici” : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, critica il governo Conte: "Mi dispiace che la maggioranza sia molto chiusa rispetto alle nostre proposte: le bocciano tutte, anche quelle su cui con la Lega abbiamo condiviso anni di battaglie come il blocco navale. Abbiamo detto di sì alle politiche di immigrazione di questo governo, anche se le considero imperfette mentre stiamo dicendo no al decreto dignità perché è tornare indietro ed è una ...

Decreto dignità - bonus neoassunti e le colf non costeranno di più. Tutte le novità : Approvati diversi emendamenti: 'salvi' fino a novembre i contratti a termine già in essere, salta il tetto dei 36 mesi per la scuola, voucher solo per agricoltura e turismo. Ecco il nuovo testo

Decreto dignità : Santelli - Fi - su compensazioni esattoriali - proposta dalla parte dei cittadini : Una vittoria politica conseguita con la forza degli argomenti e con l'impegno del confronto". , Com,

Decreto dignità - salta tetto dei 36 mesi per i precari nella scuola : salta il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola riguardanti personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Lo prevede un emendamento del M5s al Decreto Dignità ...

Decreto dignità - voucher per agricoltura e piccoli alberghi. Contratti - la stretta slitta a novembre : MILANO - Sarà obbligatorio usare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli apparecchi da gioco in modo da impedire l'accesso dei minori. E' quanto prevede un emendamento riformulato e ...

Decreto dignità - niente aumento del costo dei contratti per colf e badanti : Approvato emendamento del Pd per non aggravare le famiglie. 'Salvi' fino a novembre i contratti a termine già in essere

Anpal servizi aggira il Decreto dignità e lascia a casa una neo-mamma per non assumerla a tempo indeterminato : La società Anpal servizi, costola dell'agenzia nazionale per le politiche attive del ministero del Lavoro, si è avvalsa delle norme previste dal decreto dignità non per stabilizzare i lavoratori precari che da anni operano in azienda, ma al contrario per mandare a casa due lavoratrici in scadenza. Tra le vittime del provvedimento c'è Valeria, 35enne diventata mamma lo scorso 9 luglio, a cui è stato comunicato il mancato rinnovo del contratto a ...

Decreto dignità - servirà la tessera sanitaria per giocare alle slot : Videopoker come le sigarette acquistate ai distributori automatici: chi vuole giocare dovrà utilizzare la tessera sanitaria. Sarà infatti obbligatorio usare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli...

Decreto dignità - Renzi come Berlusconi : “È un decreto disoccupazione - Di Maio mette in difficoltà le imprese” : Matteo Renzi come Silvio Berlusconi. Il giudizio dell’ex premier e segretario Pd sul decreto Dignità del governo Conte è praticamente identico a quello del leader di Forza Italia, che lo aveva definito “un male per le imprese, i lavoratori e l’occupazione” e aveva detto che creerà “più disoccupati e più sfruttati“. Intervistato dal Sole 24 Ore, Renzi afferma che “lo chiamano Dignità ma è un decreto ...

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

Luca Zaia guida la rivolta veneta al Decreto dignità (e a Di Maio) : La rivolta è iniziata. Industriali, imprenditori e artigiani sono sul piede di guerra. A incarnare il malessere nei confronti del governo gialloverde, che in queste ore sta partorendo il decreto Dignità, è il Veneto. Dopo che ben seicento industriali si sono schierati contro il vice premier Luigi Di Maio, il governatore leghista, Luca Zaia, si è messo alla tesa della protesta. "Non può restare così com'è uscito dal consiglio dei ministri, deve ...

Luca Zaia guida la rivolta veneta al Decreto Dignità : C'è una Lega che ribolle davanti al Decreto Dignità. Parte dal Veneto la ribellione, con gli imprenditori sul piede di guerra e il governatore leghista, Luca Zaia, che chiarisce: "Non può restare così com'è uscito dal Cdm, deve cambiare". In un'intervista al Messaggero, Zaia mette in chiaro quali siano le esigenze della sua Regione e del tessuto imprenditoriale locale, che teme un impatto pesantissimo. "I 5 ...