David Silva ed il dramma del figlio Mateo | il trequartista racconta gli attimi di

sportfair

: Manchester City, David Silva e il dramma del Manchester City, David Silva e il dramma del figlio: 'Sono morto di pa… - IGPNewsOnline : Manchester City, David Silva e il dramma del Manchester City, David Silva e il dramma del figlio: 'Sono morto di pa… - basten69 : RT @ETGazzetta: #ManchesterCity, #DavidSilva e il dramma del figlio: 'Sono morto di paura' - ETGazzetta : #ManchesterCity, #DavidSilva e il dramma del figlio: 'Sono morto di paura' -

(Di sabato 28 luglio 2018)per la prima volta dei giorni in ospedale in apprensione per il: la nascita prematura del bebè ha fatto sorgere complicazioni per sua la saluteper la prima volta parla delle difficoltà affrontate dopo la nascita prematura del. Ildel Manchester Citycome il piccolo, nato dopo appena 25 settimane di gestazione, sia dovuto rimanere in ospedale per quattro mesi prima di essere dimesso, a causa delle complicazioni sorte dopo il parto. “Sono morto di paura. – ha confessatoal ‘The Sun’ – Sono stati mesi molto difficili, i mesi più complicati della mia vita. Sono venuto in Spagna a parlare con i medici, davano risposte differenti, io e mia moglie non sapevamo cosa sarebbe successo il giorno dopo. Non puoi concentrarti al 100% nel tuo lavoro quando hai un problema ...