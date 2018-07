ilsole24ore

: Dalle infrastrutture al lavoro, tutte le «distanze» tra M5S e Lega - sole24ore : Dalle infrastrutture al lavoro, tutte le «distanze» tra M5S e Lega - vlntnc : Dalle infrastrutture al lavoro, tutte le «distanze» tra M5S e Lega - ANTONIOVIBO : RT @RobRe62: Dalle infrastrutture al lavoro, tutte le «distanze» tra M5S e Lega -

(Di sabato 28 luglio 2018) Una volta sottoscritto un contratto per il governo del cambiamento, le caratteristiche politiche dei due attori, e in particolare i desideri e le rivendicazioni delle rispettive basi (non sempre conciliabili), hanno determinato degli attriti...