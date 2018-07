Dall' Arci agli scout | in Fvg scoppia la rivolta contro lo stop all' accoglienza

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - cosa dobbiamo aspettarci Dall a 75esima edizione : "Sarà un' edizione ricca in tutti i sensi, un' edizione curiosa con molti film di genere ma d'autore, un tentativo di molti cineasti per ritrovare un rapporto più stretto con il pubblico", ci spiega Alberto Barbera nella giornata di presentazione alla stampa della Mostra Internazionale d'Arte Cinema tografica di Venezia . La 75esima edizione si svolgerà, come di consueto, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre prossimi "con molti ...

Risarcimento da 2 - 2 milioni ai Di Matteo : il piccolo Giuseppe sciolto nell’acido Dall a mafia : La famiglia del piccolo Giuseppe Di Matteo - il 12enne rapito, tenuto sotto sequestro per oltre due anni e infine sciolto nell'acido dal boss di Cosa Nostra nel 1996 - riceverà un Risarcimento di 2,2 milioni di euro. La decisione è stata presa dal tribunale civile di Palermo. Ciò che è stata lesa è la dignità della persona, il diritto del minore ad un ambiente sano, ad una famiglia, ad uno sviluppo armonioso, in linea con le inclinazioni ...

Ecco perché non sarà il sovranismo a salvarci Dall a “invasione” : Al direttore - Fra gli argomenti usati da Salvini per richiamare (a suo modo) l’attenzione sulle difficoltà dell’Italia da lui ritenute insuperabili di fronte all’immigrazione ce n’è uno che da tempo sostengo anch’io. Cioè che la presenza delle navi ong a ridosso delle acque libiche fornisce un inne

Savona avverte il Governo : 'Dobbiamo prepararci ad uscire Dall 'Euro' : Il ministro Savona parla di spread e della BCE: "Andrò a parlare con Draghi" Interrogato sull'impennata dello spread nel periodo in cui si parlava di un suo ruolo come ministro dell'Economia, Savona ...

Cosa aspettarci ora Dalla Turchia : Il New York Times ha fatto il punto su dov'è il paese, dopo le elezioni di domenica, per capire dove potrebbe essere tra cinque anni The post Cosa aspettarci ora dalla Turchia appeared first on Il Post.