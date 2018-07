Dalla guerra in Liberia al Bayern Monaco La favola di Alphonso Davies

Puglia - la guerra dell olio 'Stop all import Dalla Tunisia' : 'Ci mobiliteremo, coinvolgendo parlamentari e organismi di controllo, per mettere un freno all'invasione di olio tunisino con un aumento record del 260% delle importazioni nel 2018 rispetto allo ...

Luka Modric - il campione nato Dalla guerra - in fuga continua - con il sogno della Coppa del Mondo : Chissà cosa pensava il rifugiato Luka Modric quando tirava pallonate contro il muro di uno sgangherato cortile dell'Hotel Iz. Aveva 6 anni e suo nonno era appena stato ucciso dai serbi. Fuori le granate, la guerra, la frenesia di una famiglia che si spostava da uno ostello all'altro per scappare dai predoni, dentro invece solo il suo piccolo universo: forse, come ogni bambino che calcia un pallone, anche lui sognava di vincere un giorno ...

Alldocube X Dalla Cina dichiara guerra ai tablet : dalla Cina arriva Alldocube X, un tablet che promette (almeno dalle caratteristiche tecniche) di dare filo da torcere alla concorrenza. La caratteristica di punta di questo tablet è sicuramente lo schermo, infatti monta un display AMOLED Samsung da 10,5 pollici estremamente sottile con risoluzione di 2k (2560 x 1600p), il quale lo differenzia, in maniera positiva, da altri tablet in commercio con schermo IPS. Da quanto è stato riportato ...

Guerra dei dazi - Trump tassa prodotti alimentari e tabacco Dalla Cina : affondo da 200 miliardi : ... anche a costo di mettere a rischio l'economia americana che invece in questo momento vola alto. Ancora una volta la visione global del Presidente parte dai suoi interessi local: Trump infatti ...

Uscito vincitore Dalla guerra - Bashar al Assad sta cambiando la Siria : I sunniti sono stati spinti dalla guerra a lasciare il paese. La nuova Siria è più piccola, settaria e in macerie. Leggi

Poldark - su Canale 5 arriva l'eroe inglese reduce Dalla guerra : ...

Salvini - stretta sui migranti : "Accoglienza a chi scappa veramente Dalla guerra" : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla...

Il questore della Camera Edmondo Cirielli : “I profughi che scappano Dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

Mondiali 2018 Russia - Dalla guerra a capitano della Serbia : Kolarov nel mito di Mihajlovic : Scappato dalle bombe, per essere come Miha. La Serbia nel cuore, una guerra e l'orgoglio di mamma e papà. Kolarov gol, subito. Contro la Costa Rica e su una punizione perfetta di cui uno come Sinisa ...

A 100 anni Dalla guerra italiani e austriaci riuniti da pace e vino : J an Kaiser se ne sta lì, in mezzo alla folla di alpini e di schutzen con le divise d'epoca e di oggi, che sfilano dopo la messa verso le tavolate imbandite. 'Zdravì' salute, ripete Jan a quelli che ...

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati Dalla guerra - gestiamo il primo ristorante siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

Vanessa Redgrave : «Io - regista a 81 anni per chi fugge Dalla guerra» : Per più di un anno l'attrice e regista ha portato il film in giro per il mondo, dall'Argentina agli Usa. 'Sono felice che arrivi in Italia in questo momento storico: per la Giornata del rifugiato io ...

Migrazioni - 30 milioni di bambini sfollati al mondo per i conflitti è il numero più alto Dalla Seconda Guerra mondiale : ... GCM, , che dovrebbero essere finalizzati entro quest'anno, servano da linee guida per impegni più forti degli Stati Membri in favore dei diritti dei bambini sradicati nel mondo. L'UNICEF ha ...

Borse colpite Dalla guerra dei dazi. Quali rischi per i mercati? : Un brutto risveglio quest'oggi per i mercati azionari globali che, dopo la chiusura in rosso delle ultime due sedute, continuano a scivolare verso il basso, peraltro ad un ritmo ancora più veloce. ...