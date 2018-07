Dalla Domus di Mantova agli archi di Buren a La spezia | mostri nelle piazze d’Italia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018) Negli ultimi anni è andata consolidandosi la tendenza, che nell’era Franceschini è diventata quasi regola, di ammettere l’inserimento di nuovatettura all’interno dei centri storici delle città. Questo scenario – in netto contrasto con la cultura della tutela del patrimonio storico che in Italia è nata e si è sviluppata fino a essere una nostra eccellenza – sta rapidamente cambiando i connotati delle nostre cittadine: invece di recuperare in modo integrale e rigorosoo intere zone monumentali, si assiste al restyling e alla rigenerazione urbana, spesso invocando il contrasto all’abbandono e al degrado dei centri storici. Esiste quasi la convinzione che se non si intervienecittà storiche con segni della modernità, si rischi di non essere al passo con i tempi. La piazza è il luogo dove questa tendenza è più evidente e dove si deve, ahimè, registrare ...