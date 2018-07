Dal mare affiora il cadavere di un uomo | mistero all’Argentario

E STATE A SINAGRA 2018 ' a 100passi Dal mare'. Il calendario delle manifestazioni d'agosto : Il palinsesto estivo é contrassegnato da tanti e vari spettacoli con un denominatore comune: la valorizzazione della tradizione gastronomica che caratterizza il centro nebroideo. Una serie di eventi ...

Rubano peDalò e vanno in mare di notte - scongiurata tragedia grazie alla Guardia costiera : Teramo - Poteva finire in tragedia il gesto di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, alle ore 3:45 circa, ad Alba Adriatica, si sono impossessati di un pedalò per poi prendere il mare, in spregio alle più basilari regole di sicurezza: alla fine, trovatisi in difficoltà, hanno fatto scattare, grazie ad un amico rimasto a riva, l'intervento della motovedetta CP884 della Guardia ...

Pozzuoli - salti e tuffi dal rudere romano riemerso Dal mare con il bradisismo : Alcuni giovani si arrampicano e si tuffano da uno scoglio che affiora in mezzo al mare. Una scena frequente un po' ovunque d'estate, del tutto normale, ovviamente prestando le dovute attenzioni. A ...

Zuckerberg - il mito incrinato Dalla marea delle fake news. E per i ragazzini Fb è da vecchi : Persa l'aura da cavaliere digitale senza macchia e di profeta di un nuovo mondo, ora la compagnia è come le altre. L'accusa di seminare zizzania per conto di poteri oscuri si unisce a un sentimento di ...

Soccorso in mare - con i droni-bagnino il salvagente arriva Dal cielo : Il bagnino dalla riva scruta il mare. Un bagnante tra le onde è in difficoltà, agita le braccia per farsi vedere. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della...

Dal bagno in mare alla caduta da cavallo : processioni finite male : Dal bagno in mare alla caduta da cavallo: processioni finite male Imprevisti e fuori programma diventano i veri protagonisti delle celebrazioni religiose Continua a leggere L'articolo Dal bagno in mare alla caduta da cavallo: processioni finite male proviene da NewsGo.

Droni-bagnino per soccorso in mare : salvagente arriva Dal cielo : Roma, 26 lug., askanews, - Un bagnante tra le onde del mare è in difficoltà. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che ...

Fumo e fuoco Dal chiosco dei cocomeri. Pompieri e polizia sul lungomare. FOTO VIDEO : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Fumo e fuoco dal chiosco dei cocomeri che si trova sul lungomare di San Benedetto, proprio di fronte all'area dell'ex camping. Intorno alle 7 del mattino sono infatti state ...

Tra La MadDalena e Palau. Incidente in mare per Roberto Benigni : L’attore Roberto Benigni ha avuto un Incidente in mare tra La Maddalena e Palau per Roberto Benigni. E’ successo durante

Benigni - incidente in mare con il gommone : l'attore portato in ospeDale con l'eliambulanza : Paura per Roberto Benigni , vittima di un incidente con un gommone. l'attore 66enne premio Oscar per La vita è bella nel 1999 e uno degli artisti più amati in Italia e nel mondo: Benigni, durante un'...

Roberto Benigni ricoverato in ospeDale dopo incidente in mare : incidente in mare per Roberto Benigni. Ieri sera, martedì 24 luglio, l'attore e regista è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale civile di Sassari Santissima Annunziata dopo aver battuto violentemente la schiena. A darne notizia è La Nuova Sardegna. Il comico stava facendo un'escursione in gommone con alcuni amici tra la Maddalena e Palau, quando un'onda improvvisa avrebbe causato un movimento anomalo dell'imbarcazione; Benigni ...

Grecia - morti abbracciati a pochi passi Dal mare per sfuggire alle fiamme : I corpi vicini, abbracciati l'uno con l'altro. Adulti e bambini. Li hanno trovati sulla spiaggia. Erano a pochi passi dal mare, ma non ce l'hanno fatta a sfuggire alla furia delle fiamme. I funzionari greci hanno scoperto così 24...

Baseball - Haarlem Week 2018 : l’Italia esce Dalla competizione con amarezza - ma i segnali positivi ci sono : La Haarlem Baseball Week dell’Italia si è chiusa in modo un po’ amaro, col quinto posto derivato dalle sconfitte di misura con l’Olanda nel turno di playoff e con Cuba nella finalina per il 4° posto. E pensare che, fino alla terza parte dell’incontro con la nazionale olandese, le cose si stavano facendo molto interessanti, visto che la prospettiva era di andare a lottare con le squadre asiatiche per i posti sul podio. Gli ...

Reparto chiuso per il party all'OspeDale del Mare - s'indaga per abuso d'ufficio : Ha confermato tutto, anche se lo ha fatto senza alcuna forma di livore o di polemica nei confronti dei medici che hanno operato il marito. Anzi. Nel ricostruire l'orario e i passaggi di cartelle ...